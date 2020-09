Kyllä demokratiaan uusia puolueita mahtuu

Yhdistyksen rekisteröinti puoluerekisterin vaatii 5 000 kannatusilmoitusta, jotka on tähän saakka jouduttu keräämään paperisina. Puoluelain muutos sallisi kannatusilmoitusten keräämisen sähköisesti ja rekisteröintihakemuksen myös verkkopalvelussa.

Saman tien puolueen kannatuskorttien määrää voisi hyvinkin nostaa, sillä sähköinen kerääminen on jalkatyötä helpompaa.

Vertailun vuoksi yksittäiseen lakimuutokseen tähtäävä kansalaisaloite vaatii 50 000 kannatusilmoituksen keräämistä.

On paikallaan, että maksuttomassa verkkopalvelussa varmistetaan kannatusilmoitusten luotettavuus vahvalla sähköisellä tunnistautumisella.

Kannattajien varmistaminen paperilapuilta alkaa olla eilispäivää – varsinkin maassa, joka on pyrkinyt olemaan digitaalisten palveluiden uranuurtaja.

Uudistusta on osaltaan vauhdittanut koronaviruspandemia. Verkkopalvelussa ei tarvitse kantaa huolta terveydestään.

Muutosta hoputtavat entisestään keväällä odottavat kuntavaalit, vaikkakin pienpuolueita kutkuttaa eritoten eduskuntatalon porttien kolkuttelu.

Perusteltuna tavoitteena on, että muutos tulisi voimaan viimeistään ensi vuoden alussa.

Puoluerekisterissä on nyt 18 puoluetta, joista puolet on eduskuntapuolueita ja 10 on rekisteröity vuoden 2016 jälkeen. Uusin on Liike Nyt, jota eduskunnassa edustaa Harry Harkimo.



Puoluerekisteri elää eduskuntavaalista toiseen. Puoluerekisteriin on 50 viime vuoden aikana merkitty viitisenkymmentä puoluetta.

Jos puolue ei ole kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa saanut läpi kansanedustajaa eikä myöskään vähintään kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä, se poistetaan puoluerekisteristä.

Pienpuolueita saattaa syntyä entistä enemmän puolueen perustamisen helpottaessa.

On tärkeää, että kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus järjestäytyä puolueeksi ja kamppailla luottamustehtävistä hallinnon eri tasoilla.

Kyllä demokratiaan puolueita mahtuu. Äänestäjät päättävät, kuinka pitkäikäisiä ne ovat.

Pienpuolueilla ovat resurssit vähissä. Vain eduskuntapuolueet saavat puoluetukea.