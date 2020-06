Lääkärien saatavuudesta on kannettava huolta

Erikoislääkärien saaminen erityisesti tietyille aloille on vaikeutumassa eläköitymisten myötä (HäSa 22.6.). Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä korvaajia voi olla erityisen hankala löytää ainakin psykiatriassa sekä radiologian ja laboratoriolääketieteen tutkimusaloilla.

Lääkärien erikoistumista ohjataan nyt hakumenettelyn avulla, kun aiemmin lääkärit saivat valita erikoistumisalansa vapaasti.

Kanta-Hämeen kaltaisissa keskussairaaloissa toiveita lasketaan myös sen varaan, että uusien joustojen myötä erikoislääkärien koulutusta siirtyisi entistä enemmän suurista yliopistosairaaloista keskussairaaloihin.

Pienten paikkakuntien terveyskeskukset ovat kipuilleet lääkäripulassa jo pitkään.

Monessa kunnassa lääkärinvirkojen täyttäminen on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi tehtäväksi, vaikka houkuttimeksi on tarjottu myös erilaisia taloudellisia porkkanoita.

Osa lääkäreistä on tehnyt tässä tilanteessa ratkaisun, että he tekevät osa-aikaista työtä ja nauttivat joko lisääntyneestä vapaa-ajasta tai pitävät lisäksi yksityisvastaanottoa.

Suomen yliopistoissa lääkärikoulutuksen aloittaa tällä hetkellä vuosittain noin 750 ihmistä, kun pienimmillään 1990-luvulla määrä oli noin 400 vähemmän.

Vähintään 1200 suomalaista suorittaa lääkärintutkintoaan ulkomailla, joista suosituimmat ovat Ruotsi, Latvia, Viro ja kovaa nousua tekevä Romania.

Suurin osa heistä, ehkä Ruotsissa opiskelevia lukuun ottamatta, on ilmoittanut Lääkäriliiton mukaan haluavansa palata valmistuttuaan töihin Suomeen.

Suomalainen terveydenhuolto on pohjautunut kuntien vastuulle. Maassa on hyvin erikokoisia kuntia, joilla on ollut hyvin erilevyiset hartiat.

Hallitus työskentelee parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuoreimman version kimpussa, jossa valmistelun pohjana on 21 sote-maakuntaa sekä Helsinki omanaan.

Yksi sote-ratkaisun kipupisteistä kiteytyy siihen, että lääkärien riittävästä saatavuudesta pidetään huolta.