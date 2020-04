Lääke koronakriisiin: velkaa, velkaa, velkaa

Huono uutinen: Suomen valtio ei selviä koronakriisistä kuin massiivisella velanotolla.

Hyvät uutiset: Suomen valtio saa velkaa matalla korolla, ja historiallisen jyrkällä pudotuksella on yksiselitteinen syy sekä myös ennemmin tai myöhemmin koittava loppu. Toivottavasti ennemmin.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen keskiviikkona päättyneessä kehysriihessä päätettiin nimensä mukaisesti menokehityksiä myös tuleviksi vuosiksi. Hätä on kuitenkin tässä ja nyt: päähuomio on lähikuukausissa ja jopa viikoissa. Suojavarusteista puhuttaessa kysymys on päivistä.

Lisäbudjettimiljardit ovat historiallisen ja samalla hirvittävän löyhässä. Kun laskun maksun aika väistämättä tulee, myös se kirpaisee nyt kriisin kourissa eläviä kansalaisia, mutta toivottavasti vain vähän suomalaista hyvinvointivaltiota.

Pääministeri sanoi, että ”vaurioitta emme selviydy”. Se on rehellistä puhetta. Kriisin jälkeen koittava ”hyvinvoinnin jälleenrakennus” – myös Marinin mainitsema – on sitä vastoin vielä löyhällä pohjalla.

Ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi on tehtävä koviakin uhrauksia.

Suomen kansantalouden ja hyvinvoinnin perusta on kuitenkin saatava säilymään mahdollisimman vähäisillä vaurioilla, jotta nousu voi alkaa rivakasti ja täysin peruuttamattomilta vahingoilta vältyttäisiin.

Enää ei onneksi puhuta vain uusista rajoituksista, vaan vähitellen myös niistä irtautumisesta.

Perustettava valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen johtama koronarajoituksista irrottautumista valmisteleva työryhmä on paljon vartijana.

Suomen on poistettava talouden hirttäneet rajoitukset niin pian kuin se on epidemian taltuttua mahdollista.

Valitettavasti kaikki arviot kriisin kestosta ovat kuitenkin – vain arvioita. Suomen Pankin mukaan talous supistuu ehkä jopa 13 prosenttia tänä vuonna.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan kriisin lyhyen keston ja hallituksen myöntämän tuen ansiosta työllisyys kohenee jo kesällä. Kerrankin johonkin ennusteeseen haluaa uskoa koko Suomi.