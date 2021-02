Lähipalveluilla on vaalien alla pelkästään ystäviä

Äänestäjillä pitää olla kuluttajansuojaa. Heidän oikeutensa on tietää, mitä mieltä poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat asiasta. Nyt niitä eroja olisi lupa ja oivallinen tilaisuus tuoda esiin.

Kuntapolitiikkaan olisi nykyistä paljon enemmän tunkua, jos luottamushenkilöt päättäisivät vain mukavista asioista. Karu arki on niukkuuden jakamista, mikä tietää myös ikäviä päätöksiä.

Hämeenlinnalaisten Idänpään ja Ojoisten terveysasemien kohtalo on ollut jo vuosia vaakalaudalla. Nyt päätöksenteko on siirtymässä, kun se on hankalaa ja jopa mahdotonta juuri kuntavaalien alla. Lisäksi sote painaa päälle, ja mahdollinen uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Vaaleja tulee aina, ja sotestakin on ollut puhetta jo ties miten pitkään. Ei sekään mitään uutta autuutta tuo.

Etenkin vaalien alla lähipalveluilla vaikuttaisi olevan pelkästään ystäviä. Onko se koko totuus?

Ainakin kokoomuksen piirissä on vannottu myös sen nimiin, ettei puolusteta seiniä, vaan hyvin ja tehokkaasti järjestettyjä palveluita, joita voidaan järjestää nykyistä keskitetymminkin. Terveysasemat voisi siten hyvin siirtääkin. Etäisyydet ovat kantakaupungin alueella lyhyitä. Pysäköintikään ei voi olla kynnyskysymys.

Päätöksenteon siirtäminen saattaa olla juuri nyt viisautta, tai pikemminkin kuntapoliittista paikallista realismia, mutta on ymmärrettävä samalla, mitä se merkitsee. Epävarmuus jatkuu. Talouden paljon puhuttu tasapainottaminen saa muutenkin odottaa?

Selvityksille on ollut riittävästi jo aikaa. Epävarmuus ei ole voinut olla vaikuttamatta terveysasemien toimintaan ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Jos kaikki päättäjät vaikuttavat tasaisen päättämättömiltä ja työntävät päänsä ikävässä paikassa pensaaseen, menettävät puoluekannatkin merkityksenä. Nyt niitä eroja olisi lupa ja tilaisuus tuoda esiin.

Jo erittäin pitkään tietoa omien alueidensa tärkeiden lähipalveluiden puolesta huolestuneet ihmiset eivät vieläkään saa tietoa siitä, miten terveysasemille on käymässä.

Äänestäjillä pitää olla kuluttajansuojaa. Heidän oikeutensa on tietää, mitä mieltä poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat asiasta. Mitä jos päätettäisiinkin, että terveysasemille annettaisiin työrauha nykyisissä paikoissaan? Sekin olisi selkeä poliittinen valinta.