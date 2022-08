Lähtökuoppien kaivelu kohti vaaleja alkanut – Politiikassa kaivataan koottua ja rakentavaa keskustelua

Turun yliopiston perjantaisessa EU-poliittisessa pääministeritentissä pääsivät ääneen suurimpien puolueiden puheenjohtajat. Luitte oikein: pääministeritentissä. Ne ovat täällä taas, mikä tarkoittaa ensi kevään eduskuntavaalien lähtökuoppien kaivamista.

Mukana olivat pääministeri Sanna Marin (sd.), kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.). Hyvin todennäköisesti joku puolueidensa puheenjohtajista on maan seuraava pääministeri.

Foorumi ei olisi voinut sattua parempaan saumaan. Käänteet ovat nopeita, eikä tänään tiedetä, mikä on ensi viikon päällimmäinen kriisi – se toki on ennakoitavissa, että kuumista keskustelunaiheista esillä on ainakin energia, kun hallituksen budjettiriihi alkaa.

Suomalaisessa politiikassa kaivataan harvinaisen kovasti koottua ja rakentavaa keskustelua. Mikä olikaan energiakriisin syy: Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa. Ei voi väheksyä myöskään uhkaa, että tilanne kiristyy muutoinkin Euroopassa.

Energia on syksyn kuuma kysymys, mutta senkin ylitse jyrää kaiken takaa turvallisuus.

EU-politiikka on varmaankin kaikista politiikan lohkoista suomalaisia vähiten kiinnostava. Se on kuitenkin monin tavoin mainettaan merkittävämpää, koska liittyy lähes kaikkeen. Halutaanko vahvaa EU:ta, sitoutumista yhteiseen arvopohjaan, sananvapauteen ja kansalaisvapauksiin, vai annetaanko unionin hajota yhä kauemmaksi periaatteistaan?

Kun päällä on akuutti kriisi, ei vastausten pidä olla vähääkään hukassa. EU:n hajaannus hyödyttää vain yhtä tahoa: Putinia.

Puheenjohtajien EU-linjoissa ei ole Turun foorumin perusteella kovinkaan isoja eroja, jyrkimmät jakolinjatkin ovat olleet lientymään päin.

SDP on sidoksissa nykyisen hallituksen politiikkaan keskustaa asteen verran vahvemmin. Kokoomus on puolestaan edelleen maan johtava europuolue.

Sitä vastoin vanhoilta pohjilta perussuomalaisten Riikka Purran mukaan Suomen olisi EU:ssa ajettava kansallisia intressejään. Hän painottamalla painotti, että puolue jatkaa EU-kriittisenä. Asian ylikorostaminen saa jo epäilemään, että toisenlaisiakin paineita alkaisi olla.

Keskustan Annika Saarikko huomauttikin perussuomalaisille: “Olette joutuneet kaikissa politiikan pääsymyksissä vaihtamaan linjaanne, eli suhtautuneet ennen maahanmuuttoon kriittisesti, mutta ukrainalaiset ovatkin olleet pakolaisia, jotka kelpasivat.”