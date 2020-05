Lapset ovat nyt keskellä perhehelvettejä

Korona-aika ei ole ollut ainoastaan lämminhenkistä kotoilua. Osa lapsista elää perheissä, joissa kärsitään päihde- ja mielenterveysongelmista sekä lähisuhdeväkivallasta.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen onkin huolissaan lasten oikeuksien toteutumisesta etäkouluaikana, jolloin kukaan ei ole näkemässä lasten hätää tai tunnistamassa ongelmia.

Lastensuojeluilmoituksia on tehty tänä keväänä vähemmän kuin normaalisti.

Erityisesti ilmoituksia lapsiin kohdistuneista väkivallanteoista on tullut kolmasosa vähemmän. Se johtuu siitä, että yleensä väkivallan merkit huomaa esimerkiksi opettaja tai varhaiskasvatuksen työntekijä. Nyt kun lapsilla ei ole ollut lähikontaktia kouluun tai varhaiskasvatukseen, ei asioita havaita samalla tavalla kuin ennen.

Kuitenkin kuusi prosenttia äideistä kertoo kohdistaneensa vakavaa väkivaltaa lapseensa viimeisen vuoden aikana.

Kanta-Hämeessä on jouduttu koronakriisin aikana sijoittamaan kiireellisesti lapsia vanhempien väsymisen vuoksi.

Elämänpiiri on suppea eikä tukiverkostoja ole saatavilla karanteenitoimien vuoksi. Monessa perheessä arkirytmi on muuttunut tai sitä ei enää ole. Lisäksi alkoholin käyttö on lisääntynyt ja vanhemmuus koetaan raskaaksi ja vaikeaksi muiden huolten ohella.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeessä on sijoitettu lapsia noin 120 perheeseen. Saman verran on myös tukiperheitä.

Uusia sijais- ja tukiperheitä etsitään jo nyt, koska Kanta-Hämeen sosiaalitoimessa epäillään tarpeen kasvavan kesän ja syksyn myötä.

Monessa perheessä lasten pitkä kesäloma ahdistaa.

Mummolareissut jäävät karanteenin vuoksi väliin, eikä kesäleirejä järjestetä ainakaan alkukesästä. Perheet saavat keskenään miettiä, miten aikaa vietetään.

Kun taustalla on kevään väsymys ja jaksaminen on äärirajoilla, voi vain kuvitella, millainen pommi lastensuojelussa odottaa elo-syyskuussa.

Kanta-Hämeessä lastensuojelun budjetit ovat perinteisesti usein ylittyneet. Nyt rahaa sekä kuuntelevia korvia ja tekeviä käsiä tarvitaan lastensuojeluun ehkä enemmän kuin koskaan.