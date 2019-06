Lapsia ei voi rangaista vanhempiensa teoista

Pelko on Isisin aseista pahimpia. Se ei ole väistynyt, vaikka järjestö on luhistunut. Ei pitäisi olla mahdoton tehtävä tutkia jokaisen naisen ja lapsen tapaus tarkasti erikseen.

Isis on nykyajan pelätyimpiä ja samalla vihatuimpia terroristijärjestöjä, jolla oli erityisen vastenmielinen tapa värvätä ja aivopestä riveihinsä vaikutuksille alttiita ihmisiä.

Tavoitteena oli kalifaatin perustaminen ja vääräuskoisten tappaminen sekä alistaminen.

Tappamisen jäljet säilyvät pitkään – myös maahanmuuttokriisin kourissa edelleen kamppailevassa Euroopassa. Pelko on Isisin aseista pahimpia. Se ei ole väistynyt, vaikka järjestö on luhistunut.

Suojelupoliisin tietojen mukaan Suomesta lähti Syyrian ja Irakin konfliktialueille yli 80 tunnistettua henkilöä, suurin osa miehiä, mutta joukossa oli myös naisia ja lapsia. Lisäksi arvioiden mukaan alueella on myös syntynyt lapsia.

Ylen keväisen kohu-uutisen mukaan Syyriassa kurdijoukkojen vartioimalla al-Holin leirillä on 11 suomalaisnaista ja 33 lasta – erittäin puutteellisissa oloissa.

Asia meni syvälle tunteisiin – hyvässä ja pahassa – kun Sannaksi mainittu suomalaisnainen kertoi haluavansa palata Suomeen neljän lapsensa kanssa, vaikka tiesikin joutuvansa mahdollisesti vankilaan.

Ylen tuoreen kyselyn (13.6.) mukaan puolet suomalaisista haluaa, että suomalaislapset haetaan turvaan. Äitien paluuta Suomeen tukee vain joka neljäs.

Kysymys on inhimillisesti ottaen aivan perusasioista. Taustalla on tässäkin – pelko. Sekin on inhimillistä.

Terrorismille sanotaan jyrkkä ei, mutta samaan aikaan pitää sanoa vahva kyllä lasten oikeuksille ja yleiselle inhimillisyydelle.

Vihreiden tuore puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo perii ongelman kokoomuksen Kai Mykkäseltä , joka varoitti Isis-naisten olevan syvästi radikalisoituneita.

Rikoksista ihmisyyttä vastaan ei voi vierittää syytä pienten lasten niskaan. Jos ja kun lapset ovat Suomen kansalaisia, ei pitäisi olla kahta sanaa, pitääkö heistä huolehtia.

Kysymys ei onneksi ole isosta joukosta. Ei pitäisi olla mahdoton tehtävä tutkia jokainen tapaus tarkasti erikseen.

Kansainvälisen oikeuden tehtävä on saada hirmutöihin syyllistyneet vastuuseen. Suomen ensimmäisiä tehtäviä ei ole tuomita, vaan auttaa hädänalaisia kansalaisiaan.