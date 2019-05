Leijonat pelasi täydellä sydämellä

Suomen voitto Ruotsista jääkiekkoilun MM-kisoissa ei enää vuosikymmeniin ole ollut iso uutinen, mutta torstain ottelussa oli silti jotain erityistä.

Palloilu-urheilun ikiaikainen suola on edes pieni mahdollisuus siihen, että henki voi voittaa materian. Slovakian illassa tämä toteutui mitä hienoimmin tavalla, joka jää ikuisesti urheilua seuraavan kansan mieliin.

Ruotsi lähti puolivälierään puolustavana maailmanmestarina joukkueella, josta 21 eli käytännössä kaikki pelasivat viime kaudella NHL:ssä. Suomen joukkueesta ykkösliigassa ei vakituisesti pelannut yksikään.

On turha lähteä vertailemaan NHL:n ja kotimaisen Liigan tasoa sen enempää. On turha puhua myös asiantuntijoiden lanseeraamista pelitavoista ja muista, vaan todeta, että tässä ottelussa Suomi yksinkertaisesti oli parempi joukkue.

Maajoukkueen kokoaminen ei ole helppo tehtävä. Komea nimilista ei pelkästään takaa toimivaa joukkuetta. Omissa seuroissaan keskeisiin rooleihin nousseet pelurit ajautuvat helposti ulkokehälle, jos esimerkiksi peliaika vähenee ja vastuu muutenkin kaventuu.

Suomelle altavastaajan rooli joukkueena sopii. Itse asiassa torstain pelistä Leijonat olisi voinut lähteä pystypäin kotiin, vaikka jatkoajalla olisi maali tullut toiseen päähän.

Kansainvälisellä huipulla taitoerot ovat niin kapeat, että pienikin lepsuilu asenteessa näkyy dramaattisesti suorituksessa. Sisukkaat suomalaiset pelasivat täydellä sydämellä, kun ruotsalaiset ammattimiehet alkoivat pelokkaina miettiä häviämisen mahdollisuutta, mikä näkyi. Jos häviät liikaa kaksinkamppailuja, häviät pelin.

Päävalmentaja Jukka Jalonen on kokenut ammattimies, mutta ei mikään taikuri. Jalonen on valmentanut Suomen miesten ja nuorten joukkueet maailmanmestariksi. Hänen ylivoimainen vahvuutensa on luoda joukkueeseen ilmapiiri, jonka avulla torstain kaltaisia voittoja syntyy.

Suomen joukkueen runkoa on myös leiritetty huolella, mikä näkyy pelissä. Pelitavoilla ja muilla ei kuitenkaan ole mItään merkitystä, jos eivät sydän ja sielu ole mukana.

Suomella on nyt kaksi mahdollisuutta mitaliin. Voittajia ovat niin joukkue kuin valmentaja, kävi miten kävi.