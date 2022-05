Leijonat rikkoivat viimein kotikisojen kirouksen – Vielä kun yleisökin ymmärtäisi, mistä oikein on kysymys

Jukka Jalosen Leijonat lähtevät kullanhuuhdontaan. Suomi ei ole kertaakaan voittanut kotikisoissa mitalia, mutta nyt se on jo varma.

Jääkiekon MM-kisat Tampereella huipentuvat tänään pelattaviin pronssi-, ja finaaliotteluihin.

Kaiken kaikkiaan tilanne on suomalaisille poikkeuksellinen. Kotikisoissa on aina kärsitty paineista. Suomen ja Ruotsin järjestämissä kisoissa vuonna 2012 tie tyssäsi välieriin. Tällä kertaa paineet on selätetty, eikä kotikisojen kirous toteutunut, kun Leijonat taistelevat kullasta.

Slovakia tosin antoi välierissä aikamoisen vastuksen. Se kannatti, jopa parjattu Marko “Mörkö” Anttila heräsi ja sai MM-kisavaihteensa päälle. Hattutemppukin olisi ollut mahdollinen, mutta Anttila osoitti joukkuehenkeä ja syötti kaverille.

Tilanne kuvastaa Leijonia. Joukkue etenee voitosta voittoon joukkueena, vaikka olympiakulta on alla ja paineet ovat olleet melkoiset. Voi olla varma, että kevättä 2022 vielä muistellaan kaiholla, käy tänään pelissä kuinka tahansa.

Yleisölle on tarjottu parasta: Uusi Nokia-areena ja hyviä pelejä. Silti areenan tunnelma on ollut vaisu. Johtuuko se sitten suomalaisesta luonteesta vai mistä, että yleisö syttyy vasta viime metreillä?

Seremoniamestarina häärinyt hämeenlinnalainen Peter Petrokaan ei ole saanut yleisöä ärjymään.

Jotain tunnelmaa hallissa ovat olleet taukojen tuomaritanssit, joista on vastannut näyttelijä Tommi Korpela.

Tampereen kaduilla sentään kisat ovat näkyneet ja aurinkoisina päivinä Keskustorilla ja kisatorilla on ollut meininkiä.

Sen sijaan Helsingissä MM-kisojen näkyvyys on ollut olematon, vaikka kisaturisteja ja A-lohkon otteluita siellä pelattiinkin.

Perjantaina tuli päätös, että myös ensi vuonna miesten jääkiekon MM-pelit pelataan Tampereella ja Riiassa Latviassa.

Näillä, aika kovilla lippujen hinnoilla, katsomot ovat olleet täynnä. Käy tämän päivän pelissä kuinka tahansa, liput myydään myös ensi vuonna.

Sinänsä kisajärjestäjillä on helppo homma. Ensi vuonna hyödynnetään kaikki hyväksi havaittu ja petrataan niiltä osin, mikä ei ollut niin onnistunutta. Siinä myös yleisön pitää ottaa vastuuta. Tuoda halleihin kannustusta ja karnevaalitunnelmaa. Kirous on selätetty.