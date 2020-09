Lihavuus tappaa jo enemmän kuin liikenne

Lihavuuden tuomia haittoja vähätellään Suomessa, vaikka lihavuus tappaa jo enemmän suomalaisia kuin liikenne.

Joka neljäs aikuinen on lihava, ja joka toinen keskivartalolihava.

Ongelmat alkavat monesti jo nuorena. Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tilastosta.

THL:n mukaan ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja aktiivinen liikkuminen on vähentynyt.

Huolestuttavaa on, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu huomattavan usein aikuisikään.

THL muistuttaa myös, että lihavuus on yhteydessä lasten ja nuorten psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen sekä yleiseen hyvinvointiin.

Jo lapsuudessa lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta onneksi niitä voidaan vähentää elintapamuutoksilla.

Ongelmat eivät ole välttämättä pelkästään fyysisiä. Ylipainoinen lapsi joutuu helposti kokemaan myös psyykkisiä vaikeuksia.

Ylipainoiset myös kohtaavat muita useammin esimerkiksi koulukiusaamista. Siitä seuraa puolestaan syrjäytymistä ja ongelmat saattavat kertaantua vauhdilla.

Lihavuuteen liittyy lisäksi häpeää.

Erityisesti lapsen ylipaino ja lihavuus koetaan tutkimusten mukaan monesti araksi ja vaikeaksi aiheeksi. Vanhemmat tuntevat tilanteesta usein syyllisyyttä.

Ylös, ulos ja lenkille -kehotukset eivät tässä tilanteessa auta, kun ruokaa tyrkytetään joka kulmassa ja nuorten pelaaminen – siis monessa tapauksessa passiivinen makoilu – vain lisää suosiotaan.

Perheitä pitää kannustaa löytämään sopivia ratkaisuja ja muistuttaa siitä, että jo pienilläkin muutoksilla saadaan aikaan tuloksia.

Liikunnan lisäämisellä ja tavallisella kotiruualla saadaan jo ihmeitä aikaan. Kaikki kuitenkin tietävät, etteivät sipsit ole lasten arkiruokaa.