Liian moni menehtyy tieliikenteessä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui huhtikuussa 186 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 16 ja loukkaantui 225 ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän, mutta loukkaantuneita yhdeksän vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Näiden tilastojen takaa löytyy traagisia tarinoita tieliikenteestä.

Joku on nukahtanut rattiin, vastaantulija on törttöillyt, nuorien vauhtikilpailu on päättynyt surullisesti tai päihtyneenä – aineesta tai toisesta – on menty rattiin.

Jokainen tieliikennekuolema ja -loukkaantuminenkin on kuitenkin turha ja vältettävissä.

Liikenneturva on kiinnittänyt huomiota siihen, että ajokorttilain uudistukselle olisi taas tarvetta. Sillä on myös omat ehdotuksensa, miten ajokortin vasta saaneiden liikenneturvallisuus voisi parantua.

Yksi mahdollisuus olisi tehdä porrastettu ajokortti, jossa annettaisiin nuorelle kuljettajalle tietyt rajoitetut oikeudet ajokorttiin.

Liikenneturvan mukaan ensimmäisinä kuukausina ajokorttia voisi rajata myös niin, että kun nuori saa kortin, hän saa ajaa vain aikuinen kyydissään.

Yhtenä ehdotuksena on lisäksi ollut yöllisen ajamisen rajoittaminen.

Tällaiset ehdotukset voivat tuntua nuorista kuskeista tympeiltä, mutta niillä on yhtäkaikki sama maali: tragedioiden välttäminen. Viimeksi Sastamalassa sattui onnettomuus, jossa menehtyi neljä. Onnettomuus oli ainakin ennakkotietojen mukaan seurausta nuorten kilvanajosta.

Ajo-oikeuden porrastamisen ongelma tietysti olisi, että se hankaloittaisi liikkumista myös heille, jotka toimivat liikenteessä tunnollisesti ja sääntöjen mukaan.

Vuosikymmenten mittaisella tarkastelujaksolla tieliikennekuolemat ovat selvästi vähentyneet, vaikka liikennemäärät ovat kasvaneet. Työtä viranomaispuolella ja autotehtaissa on tehty valtavasti.

Nollaan ei onnettomuuksien määrää saada niin kauan, kun ihminen on penkin ja ratin välissä. Keinoja onnettomuuksien välttämiseksi silti löytyy vielä.