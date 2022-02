Lisää palkkaa tai ainakin vähemmän töitä – OAJ tekee kyselyillään härskiä työmarkkinapolitiikkaa

Korona on kurittanut eri ammattialoja, yrittäjien, tapahtuma-alan ja hoitoalan lisäksi rasitusta on kaatunut muillakin aloilla työskentelevien niskaan. Paineet purkautuvat kevään työmarkkinakierroksella, ketkä siihen sitten ovatkin osallisina.

Hoitoalalla on tuotu esille ristiriita alan arvostuksen ja palkkauksen välillä. Nyt on huomattavasti paremmin palkatun opetusalan vuoro tehdä samoin lähes identtisin perustein.

Opettajat ovat kokeneet rasitteeksi poukkoilun etä- ja lähiopetuksen välillä sekä nyttemmin korona-ajasta koituneen oppimisvajeen paikkaamisen. Opettajat ovat joutuneet töihin!

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n lataa vaatimustensa tueksi kyselyn jos toisenkin. Samalla järjestö tekee härskiä työmarkkinapolitiikkaa.

Keskiviikkona kerrottiin, että suomalaiset pitävät opettajia yhtenä arvostetuimmista ammattiryhmistä: “Liki kaikki ovat sitä mieltä, että opettajien työ on arvokasta koko yhteiskunnalle.”

Opettajien arvostus on jopa noussut edellisestä kyselystä. Siitä voi jo päätellä, ettei lisärahakaan olisi pahitteeksi. Kyselyn mukaan puolet suomalaisista on sitä mieltä, että opettajien palkka on liian pieni. Se on kuitenkin kovin epätarkka yleistys, koska opetusalalla palkkahaitari on suuri.

OAJ hyökkää työmarkkinataistelussa monella rintamalla. Tuoreen (16.2.) työolobarometrin mukaan “opetushenkilöstön työn määrän kasvu täytyy pysäyttää”. Kanta-Hämeessä OAJ esittää tänään (HäSa 23.2., sivu B4) vakavan huolensa, että opettajien jaksaminen on kouluissa koetuksella.

Syksyllä 2021 tehdyn OAJ:n selvityksen mukaan jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alan vaihtoa. Uhkaava opettajapulakin on näin vedetty ässäksi hihasta, mutta ei vielä lakkokorttia.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii, että on löydettävä sopimusteitse “elementtejä, jotta yksittäisen opettajien työkuormaa voidaan keventää”. OAJ tavoittelee monivuotista palkkaohjelmaa meneillään olevissa neuvotteluissa. Siis lisää liksaa tai ainakin vähemmän töitä, mutta mieluummin molemmat.