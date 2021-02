Luistakoon kaikki ladulla ja sen ulkopuolella – Toivottavasti hiihdon MM-kisoissa edetään koronavapaalla tavalla

Meneillään on eteläisessä Suomessakin viime vuosiin nähden poikkeuksellisen hyvä hiihtotalvi. Suotuisat olosuhteet ovat houkutelleet ihmisiä ladulle ja joko kaivamaan vanhat välineet varastosta esiin tai hankkimaan kokonaan uusia. Urheiluvälinekauppiaille tilanne on ollut suosiollinen, kun ovipumppu on laulanut.

Hiihtoinnostus on ollut jatkumoa ihmisten kaikkiaan lisääntyneelle ulkoilulle ja luonnossa liikkumiselle, johon koronatilanne on vaikuttanut.

Nyt omien hiihtolenkkien rinnalle tulevat monien odottamat penkkiurheiluhetket, kun hiihdon maailmanmestaruuskilpailut käynnistyvät Saksan Oberstdorfissa.

Säätiedot Saksasta kertovat, että luvassa on poikkeuksellisen lämpimät olosuhteet. Kisojen alla mittari on heilunut jopa parinkymmenen lämpöasteen paikkeilla.

Tämä tuo omat haasteensa valmistautumiseen ja voiteluun. Huoltojoukot, jotka ovat aina hiihdossa kovan paineen alla, joutuvat nyt entistäkin herkemmälle sen suhteen, millaista keliä mihinkin kisaan on odotettavissa.

Kuten tiedetään, pelkillä suksilla ei yhtäkään kisaa voiteta, mutta voidaan kyllä hävitä.

Oberstdorfista ei ole odotettavissa sinivalkoista mitalisadetta.

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen ei suostunut asettamaan mitään virallista mitalitavoitetta. Se on kuitenkin selvää, että jotain kaulaan pujotettavia kotiintuomisia Saksasta olisi hyvä saada.

Suurimmat odotukset kohdistuvat viime vuosien ykköstykkiin Iivo Niskaseen sekä yhdistetyssä Ilkka Herolaan.

Myös Suomen miesten viestijoukkue lasketaan mukaan ainakin pronssitaistoon. Sen sijaan naisten viesti koki takaiskun, kun Kerttu Niskanen joutuu pohjeluun murtuman vuoksi jäämään kisoista pois. Tämä saattaa avata Hämeenlinnan Hiihtoseuran Laura Monoselle paikan viestinelikkoon.

Mitaliodotuksia on hyvä olla. Silti suurin Oberstdorfin MM-hiihtoihin kohdistuva toivomus on, etteivät koronatartunnat tulisi sotkemaan kisoja eivätkä niihin osallistuvien urheilijoiden suorituksia.