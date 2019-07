Luonnonsuojelu

Päätettäessä saimaannorpan suojelutoimista on luotettava asiantuntijoihin – asiantuntemusta on runsaasti myös suojelujärjestöillä.

Viimeisimpänä eduskuntaan etenevä kansalaisaloite osui suoraan suomalaisten luonnon ystävien sydämiin.

Ei ole kahta sanaa siitä, pitääkö suomalaisen uhanalaisen luonnon ja kaikkinaisen luonnonsuojelun symbolin, saimaannorpan vuosittaista, usein vähäiseksi jäävää jälkikasvua suojella.

Verkkokalastuksen totaalikieltoa norppa-alueille ajavan kansalaisaloitteen pontimena olivat surulliset uutiset, joiden mukaan kuutteja alkoi kuolla Saimaalla kalaverkkoihin, kun verkkokalastuskielto oli kesäkuun lopussa päättynyt.

Heinäkuu alkoi viime maanantaina, ja jo keskiviikkona oli pystyssä kansalaisaloite, joka sai taakseen pikavauhtia vaaditut 50 000 nimeä.

Perjantaina ylittyi 55 000 allekirjoittajan raja. Todennäköisesti nimiä tulee vielä lisää, kun kuutti-uutiset edelleen leviävät muun muassa sosiaalisessa mediassa, jonka suosituinta jaettavaa ovat eläin- ja luontoaiheet.

On erinomaista, jos ja kun suomalaisten tietoisuus oman ympäristönsä tilasta on aikaisempaa suurempaa, eikä kansalaisaktiivisuudessa muutenkaan ole kavahdettavaa koskee se sitten ilmastonmuutosta tai uhanalaisten lajien suojelua. Some voi olla tässä jopa parhaimmillaan, eikä suojeluaktiivisuuden tarvitse rajoittua vain saimaannorppaan.

Suomen ympäristökeskuksen Punainen lista 2019 sisältää yllättävänkin monia lajeja, jotka vaativat pikaisia toimia elinolosuhteidensa parantamiseksi.

Yksi saimaannorppaa vähemmän julkista myötätuntoa herättäneistä lajeista on vaatimaton siivekäs, erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hömötiainen, joka kärsii kolopuiden puutteesta. Se taas liittyy suoraan keskusteluun suomalaisesta metsänhoidosta.

Viranomaiset ja päättäjät joutuvat ottamaan tuoreen kansalaisaloitteen vakavasti.

Toki asiallisia päätöksiä tehtäessä on luotettava asiantuntijoihin – asiantuntemusta on runsaasti saimaannorpasta puhuttaessa myös suojelujärjestöillä. On pohdittava, tarvitaanko norppa-alueille täydellistä verkkokalastuskieltoa, vai riittäisikö jo aikaisemmin esillä ollut kiellon jatkaminen yhdellä kesäkuukaudella.