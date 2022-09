Maahanmuuton ongelmat värittivät Ruotsin vaaleja – Ruotsidemokraatit voi saada lisää valtaa, vaikkei hallitukseen nousisikaan

Ruotsin valtiopäivävaaleista muodostui jännitysnäytelmä osaltaan maan vaalijärjestelmän takia, kun ratkaisevan roolin saaneiden ennakkoäänten laskenta koitti vasta keskiviikkona. Sunnuntaisten vaalien ääntenlaskenta valmistui vasta torstaina ja varmisti täpärän vallanvaihdoksen.

Ääntenlaskenta kääntyi oikeistopuolueiden eduksi. Punavihreä liittouma hävisi oikeistolle vain kolmella paikalla (173–176).

Ruotsin sosiaalidemokraattinen pääministeri Magdalena Andersson jätti eroilmoituksensa, mutta johtaa vielä siirtymäkauden hallitusta. Niukan vaalitappion myötä siirtyminen oppositioon on kirvelevä pettymys.

Sosiaalidemokraatit jatkaa kuitenkin selvästi suurimpana puolueena. Vaalien selvä voittaja on maltillisen kokoomuksen ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi noussut ruotsidemokraatit. Historiallinen temppu ei taida sittenkään avata hallituksen ovia.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi aloittavansa hallitustunnustelut, mutta tehtävä ei ole Ruotsissa ollut viime vuosina helppo.

Valtiopäivien puhemies antaa ehdotuksen pääministeristä, josta valtiopäivät äänestää.

Kristersson mielii hallitukseen kristillisdemokraatteja ja liberaaleja eikä niinkään oikeistolaisia ruotsidemokraatteja. Jos Jimmie Åkessonin johtama ruotsidemokraatit jää takuupuolueen rooliin, se voi kuitenkin tuellaan kiristää oikeistohallitusta kohti mieleistänsä politiikkaa.

Magdalena Andersson on antanut ymmärtää, ettei ruotsidemokraatteja pidä päästää hallitukseen eikä antaa vihapuheelle valtaa. Hänen mukaansa sosiaalidemokraatit on valmis tekemään hallitusyhteistyötä kaikkien muiden puolueiden paitsi maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien kanssa.

Sosiaalidemokraateille sopisi vallan hyvin, että porvarileiri epäonnistuisi hallituksen muodostamisessa, vaikka muuten tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa hallitus oli hyvä saada kokoon nopeasti.

Ruotsin vaalien iso puheenaihe oli jengiväkivalta, mikä osaltaan siivitti ruotsidemokraatit vaalimenestykseen ja sai myös muut puolueet kansalaisia kosiskellen tiukentamaan kantojaan. Porvariblokin tekemä vaaliyhteistyö antoi osviittaa, että ruotsidemokraateista on tulossa hovikelpoisia. Ruotsin puolueet viestivät vaalipuheissaan, että maassa on epäonnistuttu maahanmuuttajien integroinnissa ja on jämptimmän linjan aika.

Vaalien tulos kertoo, että hyssyttelyn aika on ohi. Maahanmuuton ongelmat ja ratkaisukeinot ovat ottaneet paikkansa Ruotsin poliittisessa keskustelussa – riippumatta siitä kuuluuko ruotsidemokraatit hallitukseen vai ei.