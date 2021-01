Maahantulon tiukat rajoitukset oikeasuhtaisia

Jos on joka tapauksessa pakko reagoida, on parempi toimia mieluummin ajoissa kuin liian myöhään.

Hallituksen perjantainen ilmoitus matkustusrajoitusten kiristämisestä osuu tästä syystä oikeaan saumaan. Vain välttämätön työmatka­liikenne rajoilla sallitaan, rajoitukset astuvat voimaan ensi keskiviikkona ja ne ovat voimassa 30 päivää.

Tällaisilla kovilla rajoituksilla on tietenkin myös suuria negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, työpaikkoihin, perheisiin ja yksittäisiin ihmisiin.

On kuitenkin niin, että koronavirusmuunnokset näyttävät leviävän alkuperäistä huomattavasti helpommin. Väestötasolla tämä on merkittävä ongelma – siitäkin huolimatta, että yksilötasolla muuntunut virus saattaa olla alkuperäistä vaarattomampi.

Suomen tilannetta voi verrata esimerkiksi koronakriisissä hyvin menestyneeseen Norjaan.

Norjassa muun muassa ostoskeskukset ja muut ei-välttämättömät liikkeet suljetaan, ohjattu liikuntatoiminta keskeytetään ja koulunkäynti siirtyy nykyistäkin enemmän etäopetukseen.

Kaupat suljetaan ruokakauppoja, apteekkeja ja bensa-asemia lukuun ottamatta. Myös alkoholia myyvät liikkeet suljetaan tammikuun loppuun saakka.

Ravintolatkin suljetaan, mutta ne saavat sentään myydä ruokaa mukaan. Myös kaikki muut vapaa-ajan viettämiseen liittyvät paikat, kuten uimahallit ja museot, sulkevat ovensa.

Tämä kaikki tehdään juuri koronaviruksen brittimuunnoksen pelossa.

Leviämisen hillintä, rajuillakin toimilla, on lopulta paras vaihtoehto. Oikeastaan ainoastaan Ruotsissa ei ole uskottu tähän mantraan, jota on toisteltu Euroopassa viime maaliskuusta lähtien. Ruotsin koronakuolleisuus on noin 20-kertainen Suomeen ja Norjaan verrattuna.

Rajoituksilla ostetaan aikaa, kun koronarokotteita ei saada Suomeen toivotulla tahdilla.

Vastuuta pitäisi sälyttää enemmän myös kansalaisille: ei voi olla niin, että suurin osa suomalaisista tottelee suosituksia, mutta jo yhden vastuuntunnottoman jäljiltä löytyy kymmeniä tartuntoja ja satoja joutuu karanteeniin.

Lääke hölmöilyyn voisi löytyä rahallisista sanktioista.