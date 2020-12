Maakunnan väkimäärä riippuu muuttoliikkeestä

Väkiluvun kehityksessä on Kanta-Hämeessä nähtävissä lupaavia signaaleja, vaikka väkiluku väheni tammikuusta marraskuuhun 209 hengellä. Vuotta aiemmin alamäki oli samaan aikaan jyrkempi ja toissa vuonna oikea pudotus, 1170 henkeä.

Uusia hämäläisiä maakunta sai viime kuussa 80. Kanta-Hämeessä oli marraskuun lopussa reilut 170 700 asukasta.

Väestökehitystä Kanta-Hämeessä vetää luonnollisesti Hämeenlinna.

Forssan seudun väkiluvun lasku vastaa itse asiassa koko maakunnan väestövähennystä tammi-marraskuussa, kun Hämeenlinnan seudun väkiluvun kasvu ja Riihimäen seudun lasku menevät suunnilleen päittäin.

Forssan seutua ei kuitenkaan ole haukkuminen, kun taustalla on luonnollisen väestönkehityksen taantuminen. Yritystä on ja kokonaisuutena seudun väkiluvun laskusuunta on hidastunut viime vuosina.

Tammi-marraskuussa väestö kasvoi etenkin Hämeenlinnassa mutta myös Lopella ja Tammelassa.

Kuntien välinen nettomuutto on kääntynyt hyvään nousuun. Muuttoliike toi Hämeenlinnan ja Riihimäen lisäksi ilahduttavasti voittoa Forssaan, Humppilaan, Lopelle ja Tammelaan.

Kanta-Häme on tänä vuonna ollut yksi harvoista voittajista maakuntien välisessä muuttoliikkeessä. Nettosaajina ovat meidän lisäksemme vain Päijät-Häme ja asukaslukujaan kovin parannelleet Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Tärkeintä on väestökehityksen suunta. Maakunnan väestömäärä laski kuntien välisen nettomuuton mukana synkästi 2015-2018, mutta nyt näyttää jo valoisammalta. Suunta on ylöspäin, vaikka kokonaisuus on vielä hiukan pakkasen puolella.

Maakunnan koko väestöstä kaupunkilaisia on kaksi kolmesta. Hämeenlinnalaisten osuus koko maakunnasta on noin 40 prosenttia, riihimäkeläisten lähes 17 ja forssalaisten liki 10 prosenttia

Kanta-Hämeen väestökehitys on ollut ja on edelleen kiinni muuttovoitosta, missä keskeisellä sijainnilla on merkitystä.

Alueen veto- ja pitovoimasta kuten vireästä imagosta, työpaikoista ja palveluista on pidettävä huoli.