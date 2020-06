Hämeenlinna soutaa ja huopaa matkailuvesillä – Maakunta on kieltämättä hankala lippulaivaksi

Kanta-Hämeen matkailun kehittäminen junnaa. Elinkeinon on kyllä arvioitu tuovan maakuntaan parin sadan miljoonan euron edestä tuloa, mutta alueiden vertailussa olemme jämähtäneet häntäpäähän.

Hämeenlinnan strateginen tavoite on hurjan kova, olla viidenneksi suosituin matkailukohde, mutta taktiikassaan se soutaa ja huopaa ja jää pyörteisiin.

Nyt uskotaan taas elinkeinoyhtiöön. Samaan aikaan matkailu on osa ”ekosysteemityötä”, jonka todellinen merkitys ja hyöty on yhä hahmottumaton. Usko maakunnalliseen markkinointiin on keskuskaupungissa vähissä.

Kuten Assi-sairaalan ongelmissa on Hämeen liitto ottamassa matkailussakin sovittelijan ja puolueettoman mahdollistajan roolia. Se tutkii maakunnallisen matkailuyhtiön perustamista, jos kunnat niin haluavat.

”Maakuntakeskeisyydessä” on riskinsä. Maakunnan käsite matkailumarkkinoinnin kärkenä ja täkynä ei välttämättä toimi.

Maakunnan käsite on nykyään hämärä. Entistä liikkuvampi elämäntapa ja identiteetin rakennuspalikoiden moninaisuus vaikuttavat. Hahmottaminen vaikeutuu entisestään, jos jonkin vuoden päästä todella toteutuvat uudet sote-maakunnat.

Sekin ikiaikainen ongelma on, että puhutaan ristiin ja päällekkäin Hämeestä ja Kanta-Hämeestä.

Maakunta on virallisesti Kanta-Häme ja näkyy Kanta-Hämeenä myös pysyvän, sillä nimeä ei olla tulevassa lakirytinässä Hämeeksi muuttamassa, vaikka sitäkin on ajettu.

Vuoden alussa julkaistu Visit Häme (visithame.fi) -nettisivusto on raikas ja moderni. Se myös ponnahtaa hyvin kärkipäähän, kirjoittipa hakukenttään ”matkailu Forssa” tai ”matkailu Hämeenlinna”.

Älykännykkäänsä kiinni kasvanut nykyreissaaja hakee kohteita ja tekee matkustuspäätöksiä pitkälti nettimaailman tarjonnan ja mielikuvien perusteella. Voisiko maakunnan matkailustrategia olla niinkin yksinkertainen, että pannaan kaikki paukut tuon sähköisen tarjottimen kehittämiseen? Tehtäisiin siitä ylivertaisen houkutteleva.