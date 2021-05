Marinin olisi kohtuullista maksaa aamiaisensa

Harkinta ja pelisilmä voivat pettää, jos asioiden kaikki puolet eivät kirkastu ajoissa. Mitä lähemmäs arkielämää eduissa mennään, sitä enemmän kylki on avoinna kritiikille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on käyttänyt hyväkseen valtioneuvoston kanslian ohjetta, jonka mukaan ravitsemuspalveluihin liittyvät kulut pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa maksetaan valtion varoista.

Aamiaiskohu kiehautti maidot suomalaisten kattiloissa, kun Iltalehti uutisoi asiasta tiistaina: ”Marin maksattaa perheensä aamiaiset verovaroista.”

Ei hyvältä maistu kansan suussa, kun juuri käydään kuntavaaleja. Ihan täsmälleen ei Marinin voi sanoa maksattavan mitään, vaan hän käyttää pelkästään hyväkseen sellaista etua, joka ohjeiden mukaan hänelle kuuluu. Se on kuitenkin nyt vain muodollisuus.

Vaalikeskusteluun on saatu – ilkeämielistäkin – pohdintaa pääministeristä, joka syö perheineen veronmaksajien pöydässä. Imagot ovat toisinaan pienestä kiinni politiikassa.

Ovatko valtioneuvoston kanslian ohjeet ajan tasalla? Ovatko muutkaan vallanpitäjien edut sellaisia, että niitä voidaan pitää kohtuullisina ja oikeudenmukaisina? Niiden pitää olla – ja tietysti samalla mahdollisimman kilpailukykyisiä.

Mitä lähemmäs arkielämää eduissa mennään, sitä enemmän vallanpitäjien kylki on avoinna kritiikille.

Mikään pakko ei Marinin ole ollut etua käyttää. Sitä ei ottanut vastaan muiden muassa hänen edeltäjänsä, saman puolueen Antti Rinne (IS 26.5.).

Sanna Marin on erittäin suosittu poliitikko, eikä aamiaiskohu ole vielä kovin vakava töppäys hänen häikäisevällä urallaan. Se kuitenkin todistaa, että harkinta ja pelisilmä voivat pettää, jos asioiden kaikki puolet eivät kirkastu ajoissa.

Yksityiskohtia aamiaistarpeiden hankinnoista ei ole saatavilla. Niitä pidetään pääministerin yksityiselämän kuuluvina ja salassa pidettävinä. Salailu vain nostaa lisää laineita.

Epäselvyyttä lisää myös se, että Sanna Marin on kommentoinut kiusallista aamiaiskohua nirkoisesti. Toki Suomen pääministerillä on ollut kaiken aikaa tähdellisempänäkin pidettyä tekemistä, mutta siitä huolimatta niin hänen kuin muidenkin vallanpitäjien on kunnioitettava kansalaisten oikeustajua. Siihen kuuluu myös vastuunkanto eli mahdollisten virheiden avoin myöntäminen.