Maski on pieni hinta liki normaalista syksystä

Koronan toiseen aaltoon sopeutumisessa auttaa, kun muistaa, että valoa on jo näkyvissä tunnelin päässä. Meidän tulee vain vielä jaksaa noudattaa suosituksia.

Kanta-Hämeessä on siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Perjantaina Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri antoi suosituksen maskien käytöstä julkisissa tiloissa, yleisötilaisuuksissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Maakunnassa on todettu tähän mennessä 167 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen toinen aalto ja terveysviranomaisten äänenpainojen vakavoituminen on aiheuttanut suomalaisissa epätoivon tunteita.

Huolettoman kesän jälkeen moni on pettynyt uusiin rajoituksiin ja suosituksiin. Eikö tämä poikkeustilanne koskaan lopu?

Sopeutumisessa auttaa, kun muistaa, että valoakin on jo näkyvissä tunnelin päässä, kun vain jaksamme malttaa mielemme ja noudattaa suosituksia.

Ensinnäkin korona ei ole enää läheskään niin tappava tauti kuin pandemian puhjetessa. Sitä osataan jo hoitaa.

Suomessakin kehitetään jatkuvasti lisää lääkkeitä ja uusia hoitomenetelmiä, joilla on saatu estettyä etenkin nuorempien koronapotilaiden vakavimpia komplikaatioita.

Toiseksi rokote valmistuu aikanaan ja auttaa osaltaan laumaimmuniteetin saamisessa.

Ruotsissa tartuntojen määrä on pysynyt syksyllä suhteellisen tasaisena, ja syyksi on arveltu jonkinlaisen laumaimmuniteetin muodostumista. Sen hinta on ollut kuitenkin kallis: liki 6 000 kuollutta.

Suomessa kuolleita on tähän mennessä 343.

Tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on suojella ikääntyvää väestöämme sekä muita koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia. Sen teemme parhaiten noudattamalla viranomaisten suosituksia.

Koko maata ei enää panna kiinni, vaan arjen on jatkuttava ja talouden rattaiden pyörittävä mahdollisimman normaalisti.

Parhaiten se onnistuu, kun käytämme ihmisten keskellä liikkuessamme maskia, pesemme ahkerasti käsiä ja jäämme flunssaoireisena kotiin. Myös koronatestit ja koronavilkkusovellus auttavat edelleen jäljittämään tartuntaketjuja.

Yhdessä tästäkin taas selvitään.