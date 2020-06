Matkailulle lisää valoa koronakriisin varjosta

Matkustaminen helpottuu 15.6. alkaen Baltian maihin ja Pohjoismaihin, mutta Ruotsin osalta rajoitukset säilyvät epidemiatilanteen vuoksi vielä valtaosin ennallaan.

Linjausta voidaan Ruotsissa pitää riitasointuna läheisiin kahdenvälisiin suhteisiin. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) myöntää tilanteen rajalla olevan ikävä.

Tavoitteena on mahdollistaa rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen niin nopeasti kuin tautitilanne sen sallii.

Suomi luopuu sisärajavalvonnasta nyt Suomen ja Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan, Norjan ja Islannin välisessä liikenteessä. Näihin maihin voi myös matkata ilman suositeltua omaehtoista kahden viikon karanteenia. Suomi odottaa naapurimailta vastavuoroisia toimia Viron tapaan.

Kahden viikon päästä luvassa lienee päätöksiä avautumista myös muiden Schengen-maiden kanssa.

Euroopan unionissa on suuntauksena avata matkustamista niin paljon kuin mahdollista, mitä myös Suomi hybridistrategiallaan noudattaa. Rajoituksista on perusteltua luopua asteittain vain niiden maiden välillä, joissa on suunnilleen samanlainen tautilanne.

Toimien taustalla ovat paitsi vapaa matkustusoikeus, sairastuvuuden tasaantuminen ja sosiaaliset näkökohdat myös kovat taloudelliset paineet matkailun ja lentoliikenteen osalta. Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) mainitsi torstain tiedotustilaisuudessa erikseen Finnairin toiveet.

Kokonaan toinen asia on, paljonko matkustus lisääntyy. Varovaisuutta ja varotoimenpiteitä on edelleen syytä noudattaa, sillä koronavirusta ei ole maailmalla lähestulkoonkaan taltutettu.

Suomella ei tosin ole varaa ottaa koronaviruksen torjunnasta täyttä kunniaa, sillä ulkomailta palaavat lentomatkustajat ovat kertoneet, että koronaturvatoimet opastuksineen ovat Suomessa yhä heikoimmasta päästä.

Rajoitusten lievennyksestä huolimatta hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta ulkomaanmatkailua.

Jokaisen kannattaa ehkäistä koronaepidemian leviämistä noudattamalla matkustussuosituksia ja hygieniaohjeita.