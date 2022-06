Mielipide: Vanhan lääninhallituksen piha tulee avata kaupunkilaisille - Hämmästyttävää, miksi talo on tyhjillään?

Kävimme tutustumassa Ars-Häme ry:n kesänäyttelyyn 2022. Näyttelyn nimi on Näyttämö, nykytaidetta hallinnon huoneissa. Näyttelyn paikka on vanha Hämeen lääninhallitus torin varrella. Hieno näyttely, hieno paikka.

Vanha lääninhallitus on aivan upea rakennus, joka näyttää olevan varsin hyvässä kunnossa. Se sopii hienosti taidenäyttelyn paikaksi, mutta herättää myös kysymyksiä. Miksi näin hieno ja ainutlaatuinen rakennus keskustan keskeisimmällä paikalla on muutoin tyhjä? On ollut jo yli kaksi vuotta.

Vanha Hämeen lääninhallitus on yksi tärkeimmistä Suomen historiaan liittyvistä rakennuksista. Se on jo eräänlainen ikoni historiassamme. Heinäkuun 30. päivänä vuonna 1863 Keisari Aleksanteri II allekirjoitti silloisessa maaherran työhuoneessa suomen kielen asetuksen, jonka perusteella suomesta tuli virallinen kieli.

Asiaa valmisteli J. W. Snellman, joka luovutti esityksen keisarille Parolan harjoitusalueella. Vanha lääninhallitus on siis tärkeä osa maamme historiaa.

Näyttelyssä käydessämme totesimme myös yllättäen, että lääninhallituksen seinässä ollut asiaa koskeva muistolaatta oli poistettu paikoiltaan. Toivottavasti syynä on laatan kunnostaminen. Mikään muu syy ei laatan poistamiseen kelpaa.

Vanhan lääninhallituksen kiinteistön omistaa Suomen valtio, mutta kiinteistö on valtion kiinteistöliikelaitoksen, Senaatti kiinteistöjen taseessa. On todella vaikea ymmärtää, miksi Senaatti päätti rakentaa tavanomaisen toimistotalon Vanajantien varteen, johon monet valtion virastot keskitettiin. Kuitenkin samaan aikaan vanha lääninhallitus ja sen viereinen Sibelius-puiston puoleinen kaunis toimistorakennus jäivät täysin tyhjiksi. Olisiko ollut parempi peruskorjata rakennukset aikaisempaan käyttöönsä? Vanajantien toimistorakennus näyttää hyvin tylsältä ja lähes torjuvalta. Toivottavasti edes Vanajantien puoleinen piha-alue maisemoidaan, vaikka sisäänkäynti onkin talon toisella puolella.

Vanha lääninhallitus on niin keskeinen osa maamme historiaa, että se on osa kansallisomaisuuttamme. Rakennus on suojeltu, mutta rakennuksen peruskorjaus ja ylläpito on oltava valtion vastuulla myös jatkossa. Se, että toimitilat siirrettiin sivuun Vanajantien varteen, ei ole mikään peruste edes ajatukselle kiinteistöstä luopumiselle. On oltava selvää, ettei valtioneuvosto koskaan myönnä Senaatille lupaa myydä kiinteistö.

Vanhan lääninhallituksen piha on keidas keskellä kaupunkia. Piha-alue tulee avata kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön. Pihan lohkominen ei saa tapahtua edes sellaisessa tilanteessa, että Sibeliuksen puiston puoleinen toimistorakennus muutettaisiin toiseen käyttötarkoitukseen.

Hyvät ihmiset. Kannattaa käydä tutustumassa Ars-Häme ry:n kesänäyttelyyn vanhassa Hämeen lääninhallituksen talossa. Näyttely on hieno.

Kannattaa samalla katsoa myös näyttelyn lavasteita; vanhaa lääninhallitusta. Se on kaunis ja ainutlaatuinen kiinteistö.

Tuula-Kaarina ja Juha Isosuo

Hämeenlinna