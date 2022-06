Mielipidevieras: Tarvitsemme sinivalkoisen siirtymän - Meillä on seuraava vaalikausi aikaa korjata virheet ja tasapainottaa talous

Kasvavalla osalla suomalaisista menee yhä huonommin. Oma hallituksemme syyttää siitä Venäjän hyökkäyssotaa. ”Putinin hinnat iskevät”, valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk.) maalaa. Hän jättää mainitsematta, että energiakriisi ja inflaatio iskivät jo paljon ennen Venäjän hyökkäystä.

Hallitus ei hahmota, miten veitsen terällä elämme .

Vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä selvitettiin suomalaistalouksien varautumista yllättäviin menoihin. Selvisi, että joka neljäs talous olisi ongelmissa, jos kuukausimenot kasvaisivat yllättäen enintään 300 eurolla. Joka kolmas yksinelävä ei selviäisi enintään 300 euron yllättävästä kertamenosta, ja joka viides alle 20 000 euron vuosituloilla elävä ei selviäisi edes enintään 50 euron yllätysmenosta.

Puhutaan kahdesta miljoonasta ihmisestä, joiden talous kiikkui jo vuonna 2019 kymppien tai muutaman satasen varassa.

Sydäntä särkevintä köyhtyminen on ikäihmisten osalta. Heidän maksuhäiriönsä olivat vuonna 2021 kasvussa niin, että jo 9,6 prosentilla 60-64 vuotiaista miehistä on maksuhäiriö, naisista 5,8 prosentilla. Suhteessa eniten ikäihmisten maksuhäiriöt kasvoivat 70-vuotiailla ja vanhemmilla, miehillä nousua 10 prosenttia ja naisilla liki 12 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Kuluttajalla ei ole pakopaikkaa. Helsingin Sanomien huhtikuun ruokakorivertailussa halvimmankin kaupan hinnat olivat nousseet 37 prosentilla vuoden 2019 marraskuusta. Energian hintojen ja muun inflaation nousu iskevät kaikkiin hintoihin kovimmin 30 vuoteen. Voimakas korkojen nousu viimeistelee tuhon.

Tämä tapahtuu vihervasemmiston ja keskustan vahtivuorolla. Euroopan epäonnistunut vihreä siirtymä ja Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite tuhoavat taloutemme. Tämä ei johdu Venäjän hyökkäyssodasta, vaikka sota tilannetta pahentaakin.

Kun suomalaisia vaaditaan kiristämään vyötä ja kuluttamaan vähemmän energiaa, on uskomatonta, ettei hallitus itse kykene minkäänlaisiin säästöihin. Tehottomaksi pöhöttynyt julkinen sektori on pakko laihduttaa kuntoon. Verorasitusta on saatava alemmaksi, jotta kansalaisten ostovoima ja hyvinvointi säilyy. Jatkuva velkaantuminen on tiensä päässä korkojen nyt noustessa.

Perussuomalaiset ovat järjestelmällisesti vaatineet menojen laittamista tärkeysjärjestykseen, turhasta luopumista ja julkisen talouden tasapainottamista jatkuvan parantamisen keinoin. Muut puolueet eivät ole korvaansa lotkauttaneet. Esimerkiksi kokoomus tasapainottaisi taloutta leikkaamalla miljardeja heikko-osaisimmilta ja syöksemällä heidät syvemmälle köyhyyteen.

On ollut ilo havaita vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmaa käsiteltäessä, että esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT näkevät talouden tasapainottamistarpeet ja -keinot pitkälti samoin kuin perussuomalaiset. Se on luonnollista, koska muuta tietä ei ole.

Suomella on seuraava vaalikausi aikaa korjata tämän hallituksen virheet ja tasapainottaa julkinen talous. Toista mahdollisuutta tai peruutusvaihdetta ei sitten ole.

Perussuomalaisten ratkaisu on Sinivalkoinen siirtymä, jossa julkiset menot laitetaan tärkeysjärjestykseen ja peruspalvelut korjataan maailman parhaimmiksi ja tehokkaimmaksi. Siirtymä, jossa ympäristö- ja energia-asioissa toimitaan järkevästi Suomen etu edellä, suhteellisuudentajua käyttäen, omavaraisuus ja huoltovarmuus kärjessä.

Sinivalkoisessa siirtymässä ymmärretään, että suomalaiset työpaikat, teollisuustuotanto ja ruoka ovat sekä ilmastotekoja että turvallisuuspolitiikkaa. Nyt on Sinivalkoiseksi siirtymän vuoro.

Lulu Ranne

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)