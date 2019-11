Ministeri haluaa jatkaa peittoa toisesta päästä

Veikkaus on reagoinut saamaansa, ansaittuun kritiikkiin.

Yhtiö on kertonut vähentävänsä markkinointiaan ja pelikoneidensa määrää, koska ongelmapelaaminen vie rahat peliriippuvaisilta. Peliongelmista kärsiviä suomalaisia on arvioiden mukaan jopa lähes 125 000.

Veikkauksen uusiakin linjauksia on jo ehditty moitiskella näpertelyksi tai jonkinlaiseksi moraaliposeeraukseksi tilanteessa, jossa yhtiön maine on vaakalaudalla ja sen toiminta on kyseenalaistettu.

Pelikoneiden määrän vähentäminen tarkoittanee puolestaan lovea Veikkauksen tuloihin.

Tästä on nyt huolissaan omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.), joka tiistaina eduskuntahaastattelussa kertoi, että seuraavaksi tulee selvittää, onko Veikkauksella keinoja paikata tulojen pienenemistä.

Paatero myös pohti, olisiko esimerkiksi nettipelaamisesta mahdollista saada lisää tuottoja. Ministerin luoma asetelma muistuttaa valitettavan paljon hölmöläisten peiton jatkamista.

Paatero myös toivoi sammakkolausunnossaan, että suomalaisille luotaisiin lisää pelejä, jotta he voisivat yhä hävitä rahaa aivan kuten ennenkin.

Vielä pari kuukautta sitten omistajaohjausministeri Paatero paistatteli salamavaloissa, kun hän valitsi Veikkauksen hallitukseen kolme uutta jäsentä, joista osa edustaa peliongelmien ehkäisyn asiantuntemusta.

Paateron lausunto paljasti viimeistään sen, minkä suurin piirtein kaikki ovat jo tienneet. Veikkaus on ollut ja on edelleen poliitikoille rahantekoautomaatti, jonka tuottoja on voitu hymyssä suin ohjata sinne ja tänne.

Aiemmin vain oltiin hiljaa siitä, mistä Veikkauksen rahat oikeastaan tulevat. Ne tulevat tavallisilta marketintallaajilta ja usein eläkeläisiltä.

Pari vuotta sitten julkaistun tutkimuksen mukaan rahapelaaminen on tulonsiirtoa köyhiltä ja mielenterveysongelmaisilta hyväosaisille; hyvin pieni joukko pelaajista tuottaa jättimäisen osuuden rahapelien tuotoista.

Tutkimustulos olisi hyvä pitää mielessä myös omistajaohjausyksikössä.