Ministeri hämmentää kerta toisensa jälkeen

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut jo 70 prosenttia koko Suomen väestöstä ja toisenkin ja pian puolet. Alkaneella viikolla maahan saadaan THL:n mukaan ennätysmäärä rokotteita, lähes 600 000 annosta.

Rokotekattavuutta on aivan olennainen mittari pyrittäessä eroon yhteiskuntaa ja elämänmenoa halvaannuttaneista rajoituksista.

Epämääräisyyttä on riittänyt pandemian hoidossa alusta alkaen. Jos jotakin on lupa toivoa, niin edes jonkinlaista johdonmukaisuutta, kun äänessä ovat samasta asiasta poliitikot, viranomaiset ja terveydenhuollon asiantuntijat.

Perhe- peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hämmensi jälleen viikonvaihteessa: ”Liian suuri tautimäärä syksyllä tulee johtamaan siihen, että rokotuskattavuuden pitää olla jopa noin 90 prosenttia, jotta yhteiskuntaa voitaisiin avata vapaasti” (HS 21.8.).

Ministeri on vetänyt lukemansa sataprosenttisesti hatusta. Hallituksen hybridistrategiassa on lupailtu Suomen ”avautumista”, jos vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saatu rokotettua kahteen kertaan. Krista Kiurun mainitsema 90 prosenttia on rokotuskattavuudeksi erittäin korkea ja lukemaan hirttäytyminen epäviisasta.

Ei ministeri Kiurun huolestuneisuutta pidä tietenkään varsinaisesti vähätellä. Hän toimii vastuuministerinä ja jatkaa tuomiopäivän tyylillään hamaan pandemian loppuun: ”Jos suomalaiset eivät enää laajasti sitoudu yhteisiin koronatoimiin, me ajaudumme hallitsemattomaan epidemiaan.”

Asiantuntijat, kuten THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek (HS 21.8.) ja HUS-sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen (IS 23.8.) pitävät tilannetta valoisampana. Rokotusten ansiosta ei ole enää sellaista runsaiden kuolemien ja vakavien tautitapausten uhkaa kuin aikaisemmin. Pahin on ohi, vaikka sitä ei oikein uskalletakaan ääneen sanoa.

Ministeri Kiuru sanoi lehtihaastattelussa, että Suomi on ”veitsenterällä”. Ilmaisu on kulunut ja masentava, ahdistavakin. Itse kukin, niin yksittäiset ihmiset, yritykset kuin yhteisötkin ovat olleet omalla ”veitsenterällään” ihan riittävän pitkään.