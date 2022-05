Moren konetta ei pidä päästää hyytymään – Liittymä moottoritielle on elintärkeä

Työpaikat ovat Hämeenlinnan seudun kasvun ja kehityksen olennaisin edellytys. Jotta asukasluku ja verotulot voivat kasvaa, tarvitaan moottoreiksi yrityksiä, niin vanhoja kuin uusiakin.

Moreenin teollisuus- ja logistiikka-alue on ollut Hämeenlinnassa kiistaton menestys, mikä kertoo pitkäjänteisen elinkeinopolitiikan ja kehitysyhtiö Linnan Kehityksen onnistumisesta tehtävässään.

Kaikki ei tapahdu hetkessä. Aikajänteet ovat kymmeniä vuosia. Aivan riittävän kauan Hämeenlinnan seudulla mietittiinkin, miten hyödyntää ja muuttaa elinvoimaksi sijainti “Suomen keskilattialla” ja kahden valtaväylän, pääradan ja etenkin kolmosmoottoritien varressa.

Hämeenlinnan Painokankaalle 1990-luvun tuskaisten lamavuosien jälkimainingeissa alkuun pantu suurhanke, Moreeni ja sen määrätietoinen rakentaminen ja markkinointi ovat saaneet uutta pontta, kun on alkanut tiivis yhteistyö Janakkalan kanssa – jo joitakin vuosia sitten.

Lidlin isosta jakelukeskuksesta tunnettu Janakkalan Rastikangas ja Moreeni ovat yhteiseltä nimeltään More, jonka tavoite on olla lajissaan Suomen suurin. Jo nykyisetkin saavutukset ovat hyviä: noin 700 hehtaarin alueelle on sijoittunut noin 90 yritystä, joissa on yhteensä jo noin 1 500 työntekijää.

Juuri tätä Kanta-Häme tarvitsee: kunnanrajat on tehty ylitettäväksi. Yhteistyö kantaa hedelmää.

Elintärkeä, ei vain alueellisesti, vaan myös valtakunnallisesti merkittävälle Morelle on suora liittymä moottoritielle. Sen pitäisi valmistua vuonna 2025, mutta mikään oletus ei riitä, vaan valtion mukaantulo näin olennaiseen hankkeeseen on varmistettava. Edunvalvojien on valvottava!

Kunnat ovat investoineet Moren kehittämiseen yhteensä yli 20 miljoonaa. Ei pidä olla kohtuutonta odottaa, että valtiokin osallistuu valtakunnallisesti näin merkittävään elinkeinoelämän kehittämiseen, mikä säteilee laajalle työtä ja toimeentuloa.

Liittymä on todennäköisesti aivan olennainen myös uuden logistiikkakeskuksensa paikkaa kilpailuttavalle Postille, jolle Hämeenlinna olisi loistava sijaintipaikka. Yli sadan miljoonan euron investointi olisi varsinainen eurojackpot koko seudulle.

Vauhti on myös aivan viime aikoina ollut hyvää. Yksi Moreenin isoista ja näkyvän sijaintinsakin vuoksi tunnetuimmista, Etra, on nyt jo toisen kerran laajentamassa merkittävästi ennestään jo valtavia toimitilojaan. Etola oy:n teollisuustukkina toimiva Etra on toiminut Moreenissa jo toistakymmentä vuotta.

Moreenin onnistumisesta – ei suinkaan pelkästään hyvästä sijainnista – kertoo sekin, että myös monet muut toimijoista ovat laajentaneet ja alueelle on muuttanut tai muuttamassa lisää myös teollista tuotantoa.

Vielä on valtavasti tekemistä, jotta More on mitä lupaa, eikä sen kone hyydy. Pitää olla jatkuvasti hereillä ja keskittyä olennaiseen. Kilpailu investoinneista on kovaa, kun kunnat ja alueet tarjoavat yrityksille yksitoista hyvää ja kymmenen kaunista, eivätkä sijainti tai nopeat yhteydet ole pelkästään Hämeenlinnan seudun valtti.