Mureneva monarkia joutuu sopeutumaan aikaansa – Charlesin on luotava itse asemansa uutena kuninkaana

Britannian hallitsija oli aikoinaan maailman mahtavimpia, ellei mahtavin. Hänen vaikutusvaltansa ulottui kaikille mantereille. Tästä asemasta on edesmenneen kuningatar Elisabet II:n aikana ollut jäljellä vain symbolisia rippeitä. Häntä on luonnehdittu sillaksi menneeseen. Nyt silta on katkennut.

Jo aikoja sitten historiaan siirtynyttä brittiläistä imperiumia ei enää ole, mutta 14 jäsenmaan Brittiläinen kansainyhteisö on, ja kaikkien sen jäsenmaiden uusi valtionpäämies on kuningas Charles III.

Elisabeth oli paljon enemmän kuin Britannian kuningatar ja viime vuosina kuningashuonetta koetelleiden skandaalien yläpuolinen hahmo.

Hän sopeutui taitavasti aikaansa asettuen sopivasti taustalle ja niin on hänen seuraajansakin, Charles III:n sopeuduttava.

Tuskin ketään hallitsijaa on surtu yhtä laajasti ja yhteisesti kuin nyt surraan ympäri maailman Elisabetia.

Britannian monarkian maailmanlaajuista merkitystä ei voi muutenkaan edelleenkään kiistää. Sitä kuvastavat maailman johtajien kaunopuheiset kommentit, joita on kuultu suru-uutisen jälkeen.

Elisabet on ollut kuningaskuntaansa ja monen myrskyn läpi kulkeneita brittejä yhdistävä voima. Hän on ollut sitä myös kansainvälisesti. Hän nauttimansa arvonanto on ollut ja on edelleen laajaa kaikkialla maailmassa.

Keskenään usein niin eripuraiset valtiojohtajat ovat yhtyneet surunvalitteluihin. Edes yhdestä asiasta voivat Yhdysvaltain ja Venäjänkin presidentit olla samaa mieltä. Nyt ei ole kiistelyn, vaan jakamattoman kunnioituksen aika. Jospa sitä kunnioitusta löytyisi edes vähän myös keskinäisiin suhteisiin.

Elisabethin aikakausi kesti peräti seitsemän vuosikymmenenä. Siihen, mutta myös kuningattaren järkähtämättömään persoonaan on perustunut hänen asemansa. Maailma muuttuu, kuningatar ei!

Hallitsijat ja vallanpitäjät ovat vaihtuneet kuin liukuhihnalta, myös Britanniassa, jossa uusi pääministeri Liz Truss jäi viimeiseksi, jonka kunnia oli vielä käydä kuningattaren luona. Konservatiivipääministeri on juuri aloittamassa vaikeassa tehtävässään.

Kuningas Charles III nousee kaikkien pitkien vuosikymmenten jälkeen lopulta valtaan 73-vuotiaana ja erittäin epäkiitollisessa vaiheessa. Varsinaista valtaa kun ei oikeastaan edes ole. Britannian murentunut monarkia ja kuningashuone on ollut aivan liikaa pelkästään Elisabetin suosion varassa. Charlesin on luotava itse alusta alkaen asemansa kuninkaana.