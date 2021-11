Musta perjantai kirkastaa joulukauppaa – Älä osta mitään -päivä jää kuluttamisen jalkoihin

Kuluva viikko on osoittanut, että raha liikkuu ja käy pyydykseen. Marraskuu on Black Friday- ja Black Week -tarjouskampanjoinnin johdosta entistä merkittävämpi ostoskuukausi.

Black Friday on kasvanut Suomessa suureksi kauppapäiväksi. Siitä on muutaman viime vuoden aikana kehittynyt Pohjolassakin joulumyynnin vauhdikas aloitus.

Tänään vietettävä on Black Friday, musta perjantai, syntyi Yhdysvalloissa kiitospäivän vieton jatkeeksi käynnistämään joulusesonki. Se on Yhdysvalloissa kaupoille vuoden suurin yksittäinen ostospäivä, ja sen merkitys on noussut Suomessakin.

Verkkokaupan lisäksi kampanjointi näkyy monissa paikallisissa kivijalkamyymälöissä. On hyvä päästä tarkastelemaan tuotteita paremmin ennen ostospäätöstä ja tukea samalla maakunnan liike-elämää. Kauppa on tärkeä työllistäjä.

Yhden päivän sijaan puhutaan jo toista viikkoa kestävästä tarjouskampanjasta, ja nimitykseksi on tullut Black Week. Sitä ei voi olla mainoksista huomaamatta. Alennukset koskevat laajalti erilaisia käyttötavaroita, mutta sivuavat jo päivittäistavarakauppaa.

Pelkkien alennusprosenttien hurmiossa tuotteita ei pidä ostaa, tarpeen perusteella kyllä. Kannattaa myös pyrkiä selvittämään tuotteen aito normaalihinta.

Samaan aikaan, kun Black Friday innostaa kuluttajia, Luonto-liiton Älä osta mitään -päivä pyrkii kulutushysterian sijaan haastamaan ihmisiä pohtimaan kulutuspäätöksiään ja niiden vaikutusta ympäristöön.

Huomiossa Älä osta mitään -perjantaipäivä näyttää jäävän pahasti kuluttamisen jalkoihin, vaikka ympäristötietoisuus on viime vuosina noussut. Murhe ei ole heijastunut myyntilukuihin.

Ostohalukkuutta on voinut nostaa myös se, että koronapandemian aikana tileille on kertynyt takavuosia enemmän katetta matkailun vähennyttyä.

Musta perjantai alustaa alkanutta joulukauppaa. Se on ottanut veronpalautusten sijaan paikkansa joulumyyntiin kiihdyttäjänä, kun palautukset jakautuvat nykyisin entistä pidemmälle ajalle.

Kaupan liitto ennakoi joulukaupan kasvavan tänä vuonna viimevuotisesta.

Joulusesonkia viettävät nyt jo elektroniikka-, urheilu- ja muotikaupat. Vähittäiskaupalle joulukuu on edelleen se tärkein myyntikuukausi.