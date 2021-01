Navalnyi pakottaa Kremlin totuuden eteen

Toisinajattelijoiden kohtalo on ollut Venäjällä aina karu: he ovat kadonneet, ja virallinen todellisuus on vaiennut heidän olleen koskaan olemassakaan. Venäjä on yhä kuolleiden sielujen valtava maa.

Olisiko Venäjä kuitenkin valmis tulemaan ulos ikivanhoista kuoristaan? Haluavatko venäläiset sitä? Se on avainkysymys.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tiesi paluunsa Venäjälle olevan äärimmäinen riski. Hän on juuri toipunut myrkyttämällä tehdystä murhayrityksestä. Hänen henkensä on Venäjällä vakavassa vaarassa.

Navalnyi saavutti paluullaan kuitenkin välittömästi merkittävän tavoitteen. Hänen kohtalonsa on nyt aikaisempaakin suuremman huomion kohteena.

Kreml, käsiensä likaamista asiassa varova presidentti Vladimir Putin ja häntä pönkittävä valtakoneisto ovat pakotettuja totuuden eteen ja harkitsemaan ainakin kaksi kertaa muutospaineiden voimaa.

Poliittisia vastustajia ei voi loputtomiin vaientaa ja kohdella mielivaltaisesti. Joskus sen pitää loppua. Selityksiä kuullaan, mutta ne kaikuvat yhä enemmän tyhjyyttään.

Navalnyi saattoi rohkeudellaan jopa yllättää valtakoneiston. Häntä vastaan pikavauhtia poliisiasemalle masinoitu oikeudenkäynti vaikutti hätäratkaisulta, johon päädyttiin, kun muuta ei keksitty.

Pikaoikeudenkäynnistä tulevat mieleen Stalinin ajan näytösoikeudenkäynnit, jotka olivat myös oikeuden rujoa pilkkaa. Niissä luettiin tekaistuja syytteitä, kuultiin kiduttamalla saatuja tunnustuksia ja ”kansanvihollisten” tuomiota.

Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista on vaadittu jopa poikkeuksellisen laajasti, voimakkaasti sekä täysin perustellusti. Valheita ei voi jatkaa loputtomiin. Silti Kremlin vähäinenkin taipuminen vaatimusten edessä on erittäin korkean kynnyksen takana.

Navalnyin tärkein ja samalla ainoa ase on julkisuus. Se tekee hänestä äärimmäisen vaarallisen vallanpitäjille.

Kysymys on kaikesta mitä oppositiojohtaja edustaa ja kaikista niistä ihmisistä, jotka näkevät hänessä vaihtoehdon. Erittäin vaikutusvaltaiset tahot eivät kuitenkaan halua itselleen epäedullisia muutoksia. Vladimir Putinkaan ei ole yksin.