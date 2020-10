Numerot palaavat koululaisten todistuksiin

Opetushallituksessa pähkäillään parhaillaan päästötodistuksen kriteereitä uusiksi. Jatkossa numeroille 5, 6, 7, 8 ja 9 on selvät arviointikriteerit. Tähän asti mittari on ollut vain arvosanalle kahdeksan.

Normin puuttuminen muissa arvosanoissa on johtanut siihen, että peruskoulunsa päättävät nuoret hakevat lukioon ja ammatilliseen koulutukseen epätasa-arvoisessa asemassa.

Jopa saman koulun sisällä oppilaat ovat voineet saada samoilla oppimistuloksilla eri arvosanoja.

Eroja on ollut myös sukupuolten välillä. Esimerkiksi äidinkielessä tytöt ovat saattaneet saada osaamiseensa nähden heikompia tuloksia kuin pojat. Matematiikassa tilanne on ollut taas päinvastainen.

Vaihteleva käytäntö ja opettajien eri arviointikriteerit ovat vaarantaneet jopa oppilaiden oikeusturvan.

Nyt tilanteeseen on tulossa muutos. Normit selkeyttävät opettajien työtä erityisesti ysiluokan päättöarvioinnissa. Siinä on tarkoitus mitata oppilaan osaamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Tähän asti koululaiset ovat saaneet ensimmäisen numerotodistuksen vasta viidennellä luokalla.

Siihen asti on raksittu ruutuja ja annettu sanallisia arviointeja oppilaan oppimisesta ja käytöksestä koulussa. Vanhempia on myös istutettu vanhempainilloissa, joissa on käyty muuttuneiden opetussuunnitelmien arviointikriteereitä läpi.

Tapa on ollut kiltti, mutta monelle koululaiselle varsin epäselvä ja ensimmäiset vasta viidennellä luokalla saatavat numeroarvosanat ovat voineet olla yllätys. Opetushallitus on nyt esittänyt, että numerotodistukset tulisivat kaikille jo neljännellä luokalla. Paikallisesti numeroarvosanat voi ottaa käyttöön jo aikaisemminkin.

Hämeenlinnassa numerotodistuksia esitetään otettavaksi käyttöön jo kolmannelta luokalta lähtien (HäSa 1.10.). Esitys pohjautuu siihen, että kolmosluokka on usein nivelvaihe, jolloin opettaja vaihtuu.

Käytäntö on selkeä ja paluu vanhaan. Historiasta kannattaa ottaa opiksi. Ehkä sama tilanne on kymmenen vuoden kuluttua suhtautumisessa avoimiin oppimisympäristöihin.