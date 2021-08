Nuorten rokotuksissa tunteet valloillaan – Avin ja hallituksen sekoilu toivottavasti lisää rokotusintoa

Koronaviruspandemiasta on kärsitty jo 17 kuukautta. Edelleen kuitenkin koronatoimien hoito on sähläämistä.

Torstaina Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen päätti uusista rajoituksista Uudellamaalla, jotka hallitus sitten haukkui. Niitä oli edeltänyt hallituksen huoli ja toive, ettei rajoituksia kiristettäisi. Avi toimi kuitenkin toisin koronalukuihin (dataan) vedoten ja haukut tuli. Hallituksessa on unohdettu, kenellä valta on, ja sysätty vastuu muualle.

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi rajataan jälleen lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Koko maassa 12–15-vuotiaiden rokotukset ovat käynnissä. Paikkakuntakohtaisia eroja toki on. Riihimäellä on oltu ripeitä ja aloitettu piikitys walk in -tapahtumalla, Hämeenlinnassa rokotukset alkavat vasta tulevalla viikolla.

Samaan aikaan rokotevastaiset tahot yrittävät estää ja vaikuttaa nuorten rokottamisintoon. Kouluille on lähetetty uhkausviestejä ja tiettävästi suunniteltu rokotuspisteiden häiritsemistä tai mielenilmauksia.

Koronatartuntatilastot kertovat, kuka nyt sairastuu: pääasiassa rokottamattomat nuoret aikuiset ja nuoret, jotka pitäisi saada piikille. Näin esimerkiksi oppilaitokset ja koulut voitaisiin pitää auki, eikä opiskelu katkeaisi jatkuviin karanteeneihin, joita on luvassa, jos rokotukset eivät ole kunnossa. Samoin harrastustoiminta.

Lasten ja nuorten rokottamisesta on tieteellistä tietoa tarjolla. Varsin useat tekevät päätöksen kuitenkin tunteidensa vietävänä. Yleisin lienee, että nuorilla korona esiintyy lievänä ja pelätään mahdollisia rokotuksen sivuvaikutuksia. Sillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta, että koronarokotteita on jaettu jo 4,47 miljardia annosta. Yleensä myös haittavaikutukset esiintyvät ensimmäisten kuuden viikon aikana piikistä.

Koronapassi toimisi houkuttimena ottaa rokotus, koska se takaisi pääsyn harrastuksiin, matkoille ja esimerkiksi tauolla olleisiin kulttuuririentoihin. Passin kanssakin ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Ikävä kyllä.

Jos aluehallintoviraston ja hallituksen viimeisimmästä sekoilusta voi sanoa jotain hyvää, ehkä rajoitukset lisäävät rokotusintoa.