Nyt saa taas bailata aamuun saakka – Koronasta kärsinyt ravintola-ala kärsii työntekijäpulasta ja pohtii, miten alan vetovoima palautetaan

Käynnissä on ensimmäinen viikonloppu pitkään aikaan, kun ravintolat ja yökerhot saavat olla normaalisti auki.

Kaikki ravintolarajoitukset purettiin maaliskuun alussa. Nyt ei enää rajoiteta anniskelua, aukioloa, asiakasmäärää eikä istumapaikkoja. Karaokeakin saa laulaa ja tanssia.

Hiihtoloman viimeisenä viikonloppuna onkin mahdollista viettää ihan normaalia elämää ravintolaillallisineen tai baari-iltoineen.

Etenkin nuorille ja opiskelijoille baarien ja yökerhojen rajoitusten poistuminen maistuu hyvältä. Tässä ajassa on vielä jotakin normaalia.

Ravintola-ala on kärsinyt pahoin kaksi vuotta. Se on näkynyt paitsi yrittäjien tilipussissa myös työntekijäkatona. Moni yrittäjä tuskaileekin nyt sen kanssa, mistä saisi osaavaa henkilökuntaa. Moni ravintola-alan työntekijä on vaihtanut alaa pysyvästi.

Eri arvioiden mukaan työvoimasta katosi viidennes, kun moni etsi uutta työtä uudelta toimialalta ja huomasi, että saman rahan saa muualta ja paremmilla työehdoilla – ei välttämättä tarvitse valvoa myöhään ja palvella humalaisia ihmisiä.

Hotelli- ja ravintola-alalla täytyy nyt miettiä, miten ala saataisiin jälleen vetovoimaiseksi?

Yksi ratkaisu olisi puhua avoimesti alan palkkauksesta. Alalla perinteisesti tehdään paljon tuntitöitä. Jos tunteja ei ole riittävästi, ei myöskään toimeentulo riitä. Kokoaikaisuuden lisääminen olisi yksi mahdollisuus tarjota työntekijälle varma toimeentulo.

Harvoin keskusteluun nostetaan alan etenemismahdollisuudet. Jos on haluja edetä uralla, ravintolat tarjoavat siihen mahdollisuuden. Muuttuvassa maailmassa töitä voi tehdä missä vain erityylissä paikoissa erikoistuen.

Koko pandemian ajan on pelätty, miten koronasta kärsiville ravintola-alan yrityksille käy. Rajoitusten poistuttua nähdään, kuinka moni yritys pääsee takaisin jaloilleen ja saa toimintansa pyörimään. Kuluttajien on myös tärkeää muistaa, että paikallista kannattaa tukea. Vain ostamalla ja kuluttamalla meillä on kahviloita, ravintoloita ja baareja.

Hyviäkin uutisia alalta kuuluu. Esimerkiksi Hämeenlinnaan aukeaa lähiaikoina kaksi uutta ravintolaa.