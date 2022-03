Olkiluoto 3 käynnistyi lopulta kreivin aikaan – Suomi tarvitsee kipeästi Venäjästä riippumatonta energiaa

Energiaratkaisujen pitää olla pitkäjänteisiä. Niissä olisi nähtävä tulevaisuuteen sellaisillakin tavoilla, jotka eivät välttämättä ole edes mahdollisia.

Olkiluodon kolmas ydinvoimayksikkö kytkettiin valtakunnan verkkoon viime lauantaina. Nyt se on totta, mitä on kauan ja välillä epäuskoisestikin odotettu. Vaikeuksia ja viivästyksiä on ollut lähes loputtomasti.

Parempi myöhään: Olkiluoto 3 käynnistyi tasan kreivin aikaan. Juuri nyt Suomi ja suomalaiset tarvitsevat kipeästi Venäjästä ja muustakin tuonnista mahdollisimman riippumatonta energiaa.

Vielä huonompien aikojen uhatessa kaikkinainen omavaraisuuden lisääntyminen on hyvästä. Jo koekäyttövaiheessa Olkiluoto 3 tuottaa huomattavan osan Suomen sähköntarpeesta.

Olkiluodon ongelmia ei voi pyyhkiä muistista. Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksiön piti valmistua alun perin vuonna 2009.

Saksa päätti vähän yli kymmenen vuotta sitten sulkea kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä. Nyt tuo vuosi on käsillä, mutta mitä on tapahtunut Saksan päätöksen jälkeen? Valtavasti.

Päätös oli historiallinen, mutta nyt tiedetään, että se oli samalla katastrofaalinen. Juuri näin energiakriisiin syöksyvän Saksan – Euroopan talousveturina pidetyn – ei olisi pitänyt tehdä.

Venäjän energiavirtojen ehtyminen tulee Saksan tavoin Suomessakin monin tavoin ilmi. Hintojen nousun huomaa jokainen.

Saksassa oli ennen maaliskuussa vuonna 2011 Japanin Fukushimassa tapahtunutta ydinvoimalaonnettomuutta lukuisia ydinvoimaloita, joista osa suljettiin pian Fukushiman jälkeen.

Ydinvoimalla ovat eittämättä riskinsä. Saksan tapauksessa ne ovat vaikuttaneet päätöksiin ja niitä ohjanneeseen yleiseen mielipiteeseen jyrkästi. Suomessa tuotettu ydinvoima on niin turvallista kuin se vain voi olla.

Ydinvoimaa tarvitaan tulevaisuudessakin tehokkaaseen Ilmastonmuutoksen torjuntaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan siirtää ilmastoasiat hetkeksi – toivottavasti ohimeneväksi – sivuun niiden jatkuvasta vakavuudesta huolimatta.