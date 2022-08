Oma maa mansikka, muu maa mustikka – Matkaajan mieli hinkuu ulkomaille, mutta lähimatkailulla on saumansa

Kotimaanmatkailu on ollut tärkeä osa pandemia-ajan vapaa-ajanviettoa.

Kotimaanmatkailu saavutti viime vuonna ennätyssuosion, mutta itse asiassa prosentuaalinen kasvu verrattuna aikaan ennen koronaa ei ollut valtaisa mutta toki merkittävä.

Matkustusmäärät kotimaassa ovat ennestäänkin olleet vankat, mutta pandemian aikana korostui turvalliseksi koettu luontomatkailu.

Tuoreimmat tilastotiedot ja arviot eivät aivan tue otaksumaa, että koronapandemia muuttaisi ihmisten matkustuskäyttäytymistä pysyvästi. Näin osa on odottanut ja toivonut, osaltaan turismin ympäristörasituksen ja osaltaan kotimaan matkailuelinkeinon puolesta.

Myönteistä on se, että silmät ovat avautuneet kotimaan matkailun mahdollisuuksille. Etelän kohteen lentolipun ja hotellin sijaan voi kokea elämyksiä kotimaassa, vaikkapa lähikulmilla.

Kotimaanmatkailu on ollut Tilastokeskuksen mukaan suosittua kahden viime vuoden aikana eritoten Etelä-Suomessa asuvien keskuudessa. Juuri Etelä-Suomesta on tavattu lentää ulkomaille, mutta koronatilanteen vuoksi katse kääntyi kotimaahan. Nyt ulkomaiden kutsu on taas voimistunut, vaikka kotimaan matkailukin vetää.

Nousun taustalla on ollut patoutunutta matkustustarvetta.

Ulkomaanmatkailu piristyi jo viime vuoden syksyllä. Prosentuaalinen kasvu on ollut sittemmin hurjaa, kun lähtötaso on alhaalla. Nousukäyrä antaa odottaa, että ulkomaanmatkailu palaa korkealle tasolle.

Laivayhtiö Tallinkin viime kuun matkustajamäärä oli jo korkein lähes kolmeen vuoteen

Ulkomaanmatkailua ovat kirittäneet uudet kulttuuriset kokemukset mutta myös raha. Viikon, kahden ulkomaanmatka voi olla edullisempi kuin matkailu kotimaassa. Suomessa matkailuyrittäjien on tehtävä tilinsä lyhyen sesongin aikana.

Tänä keväänä ja kesänä suurten massojen matkustusintoa on jarruttanut edelleen koronataudin uhka sekä huoli lentokenttien ruuhkista.

Uusimpina pelkoina ovat kohonneet energiakustannukset ja inflaation laukkaaminen, mikä tulee näkymään hinnoittelussa.

Vaikka matkustusintoa näyttää riittävän, noususuunta voi hiipua, jos hintojen nousukierre alkaa ruokkia itseään ja matkustaminen vain kallistuu.

Kotimaassa polttoaineen korkea hinta on pätevä peruste tehdä lomamatka lähelle. Lähimatkailu on helppoa, turvallista ja ekologista.