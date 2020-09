On ikuisuushankkeita, ja kaikkien yli on toriparkki

Hämeenlinnan toriparkkihanke todistaa, että päättäjät toistavat itseään aikojen vaihtumisesta – ja myös päättäjien vaihtumisesta – huolimatta.

Toriparkin eteenpäin viemiselle ei ole edellytyksiä. Tämä on perustilanne, eikä se muuksi muutu. Toistaiseksi.

Kaupunginvaltuustossa kukaan ei enää edes esittänyt torinaluspysäköinnin valmistelun jatkamista saati rakentamista. Se aika meni jo ohi.

Yksityiset kiinteistönomistajat ovat osoittaneet kiinnostustaan, mutta olennaista, rahaa, ei ole löytynyt.

Yksityisen rahoituksen mukana puuttuu kaikki, eli putoaa pohja ikuisuushankkeelta eli ”keskustan keskitetyltä pysäköintiratkaisulta”. Koronakriisi sen lopulta hautasi.

Valtuuston äänestys koski lopulta pelkästään sävyä, sitä, mainitaanko vielä erikseen, ettei ”P-toria rakenneta, eikä sitä koskevia suunnitelmia edistetä, kun keskusta-alueen kaavoitusprosessia jatketaan”.

Näin valtuusto jakaantui ”ei nyt” – ja ”ei koskaan” -puolueisiin. ”Ei nyt” voitti. Sen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että asemakaavaan sisältyvä merkintä maanalaisesta pysäköintiratkaisusta jäisi kummittelemaan.

”Ei koskaan” -päätökselle olisi ollut Hämeenlinnassa tavaton tilaus. Se johtuu syvästä kyllästymisestä koko asiaan.

Kansalaiskeskustelua on käyty kiitettävästi, mikä on osoittanut, että asialla on valtavasti väliä. Samalla päättäjät on tungettu puun ja kuoren väliin. Lopulta päättäjistä löytyy vain muutama toriparkille avoimesti myötämielinen.

Ensi kevään kuntavaaleissa toriparkki kuuluu jo taakse jääneeseen. Teemojen pitää talouskurimuksessa kärsivässä kaupungissa löytyä muualta, jos edes yritetään olla uskottavia ja kunnioitetaan äänestäjiä.

Tavallista veronsa maksavaa kaupunkilaista päätöksenteon ja päättämättömyyden ”jatkuvuus”: palaaminen uudestaan ja uudestaan samaan asiaan on puuduttanut erittäin pahasti.

Toriparkkikortit on katsottu loppuun näköpiirissä olevaksi ajaksi. Yksityisautoilu kutistuu, ekologisuus ja joukkoliikenne valtaavat alaa, eikä Hämeenlinnassa ainakaan tarvitse keksiä käyttöä tyhjälle toriparkille.