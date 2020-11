Onneksi olkoon, Kanta-Häme! – Yhteisymmärrys uuden keskussairaalan välttämättömyydestä on syntynyt

Kanta-Hämeen poliittisia päättäjiä voi jo nyt kiittää yhteisen edun ymmärtämisestä. Uusi keskussairaala on yhtä välttämätön kuin oli samanhintainen olympiastadionin remontti.

Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan piti alun perin olla valmiina vuonna 2022. Nyt realistinen tavoite on vuodessa 2026. Jättihankkeessa neljän vuoden viivästys ei ole pitkä.

Ollaanhan nyt tekemässä ”terveystehdasta”, joka tutkitusti takaa elinvoimaa ja töitä koko maakunnalle sekä – kunnianhimoisen tavoitteen mukaisesti – maailman inhimillisimmät sairaalapalvelut asiakkaille.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tiistaina osaltaan sairaalan kustannusarvion ja allianssikielellä toteutusvaiheen käynnistämisen. Parin viikon päästä viimeisen sanan sanoo piirin valtuusto.

Valtuustoa vaivaava julkinen keskustelemattomuus voi valistuneesta maallikosta vaikuttaa oudolta. Asian voi kääntää positiiviseksi: perusteellisten, kokouksia edeltävien infotilaisuuksien ansiosta sairaanhoitopiirin valtuusto on varmasti yksi maakunnan parhaiten informoiduista päätöksentekoelimistä.

Maakunnan poliitikoille voikin antaa jo nyt kiitosta siitä, että yhteinen näkemys uuden keskussairaalan välttämättömyydestä on löytynyt.

Sairaalaa suunnittelevan allianssin vähän käytetty mutta osuva nimi on Hämeen Sydän. Ajoittaiset rytmihäiriöt ovat olleet ymmärrettäviä, sillä allianssi on monimutkainen tapa toteuttaa rakennushanke.

Keväinen budjetin paisuminen yli 60 miljoonalla eurolla olisi ollut sietämätöntä, kaikille kunnille yhteisessä talousahdingossa. Sairaanhoitopiirin johto joutui jopa pysäyttämään sydämen, mutta nyt se sykkii taas.

Allianssin tavoitekustannus on nyt noin 308 miljoonaa euroa, eli jokseenkin saman verran kuin Helsingin olympiastadionin remontti, joka oli pakko tehdä. Niin on keskussairaalakin. Nykyisen sairaalan pelkät käyttömenot ovat 7,9 miljoonaa euroa vuodessa. Ennen vuoden 2016 uutta linjausta muutos- ja korjaustöihin investoitiin vuosittain 7,7 miljoonaa.

Maakunnan yhteistä etua kuvastaa, että suunnittelun lähtökohtana on kehittää Forssan ja Riihimäen sairaaloiden erikoissairaanhoidon palveluja. Se on myös välttämätön osa tavoitteena olevaa tuottavuuden kasvua, ja siihenkin perustuen Assi on ajettu tavoitemittoihinsa.