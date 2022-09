Onneksi sosiaalisen median puolitotuudet eivät riitä lukijoille - Maakuntalehdillä on tärkeä tehtävä kaivaa paikallisia, luotettavia uutisia

Painettuun sanaan luotetaan. Se käy ilmi tuoreesta Tuhat suomalaista -tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten luottamusta eri medioihin.

Sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä ylivoimaisesti luotettavin media.

Koko aikuisväestöstä 76 prosenttia luottaa painettuihin tai digitaalisiin sanomalehtiin. Seuraavaksi eniten luotetaan televisiokanaviin tai niiden verkkopalveluihin (59 %). Kolmanneksi sijoittuvat radiokanavat tai niiden verkkopalvelut (45 %).

Tulokset kertovat siitä, että yleisö hakee luotettavaa tietoa vastapainoksi sosiaalisessa mediassa leviävälle epätiedolle ja puolitotuuksille.

Sanomalehtijournalisteille tämä on tärkeä asia.

Perinteisissä mediataloissa on eletty digitaalisessa murroksessa jo vuosikausia. Kilpailu media-alalla on kovaa, sanomalehtipaperin hinta on noussut kymmenillä prosenteilla ja haja-asutusalueilla lehtiä ei pystytä kustannuspaineissa jakamaan kuten ennen. Tekemistä ja toimituksia on tehostettu.

Tekijöiden ja lukijoiden kannalta onkin tärkeää, että perustuotteeseen yhä uskotaan ja sitä pidetään luotettavana. Se on journalismin ydinasia.

Yleisradio on vuosia yrittänyt astua painettujen sanomalehtien alueelle. Asiasta on väännetty vuosia ja viimeinen käänne tapahtui elokuun alussa, kun Yle-lakia muutettiin. Nykyinen laki parantaa kaupallisen median kilpailukykyä suhteessa julkisin varoin toimivaan Yleisradioon, joka yritti vallata tilaa tekstimuotoisella journalismilla vastoin sille annettua perustehtävää.

Muutetussa laissa Ylen tekstimuotoisella julkaisutoiminnalla on kaksi keskeistä rajoitusta. Pääpaino tulee olla liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältävissä julkaisuissa ja tekstimuotoisen sisällön tulee liittyä Ylen liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun.

Laki on varsin selkeä. Toivottavasti Yle myös noudattaa sitä verkkosivuillaan.

On nimittäin myös kansalaisten etu, että tarjolla on sekä julkisesti rahoitettua että kaupallista mediaa. Näin tarjonta pysyy monipuolisena ja tekijät valppaina.

Maakunta- ja alueellisilla sanomalehdillä on tärkeä tehtävä kaivaa ja kertoa lukijoilleen paikallisia uutisia, puheenaiheita, ihmisiä ja ilmiöitä. Niitä uutisia ei muualta saa luotettavasti.