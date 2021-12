Opiskelijoiden hätähuuto on otettava vakavasti – joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista

Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Naisopiskelijoista näin kokee peräti neljä kymmenestä.

Yksinäisyys kalvaa: korkeakouluopiskelijoista joka kolmas mies ja joka neljäs nainen kertoi, ettei tunne kuuluvansa yhteenkään opiskeluun liittyvään ryhmään.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulokset ovat karua luettavaa. Tutkimus toteutettiin THL:n ja Kelan yhteistyönä helmi–maaliskuussa 2021, kun koronapandemia oli vaikuttanut Suomessa noin vuoden verran. Kuten tiedetään, vaikutukset ovat jatkuneet tuon jälkeenkin.

Kun korona on tyhjentänyt korkeakoulukampuksia ja opiskelua on siirretty etäyhteyksien päähän, tilanne on ollut vaikea varsinkin uusille, aloittaville opiskelijoille.

Moni on muuttanut uudelle paikkakunnalle ensimmäistä kertaa yksin asumaan. Lähiopetuksen ja opiskelijatapahtumien puuttuminen on tehnyt opiskelukavereihin ja uusiin ihmisiin tutustumisesta vaikeaa.

Opiskeluajan pitäisi olla yksi mieleenpainuvimmista, hienoista elämänvaiheista. Yksin pieneen opiskelija-asuntoon ahdettuna etäyhteyden päässä läppärin ääressä se ei välttämättä siltä tunnu.

Hämeen ammattikorkeakoulu on tarttunut asiaan Voima-hankkeella, jossa etsitään tapoja tukea korona-aikana yksin jääneitä opiskelijoita. Osa tätä ovat hyvinvointituutorit, joista ensimmäiset ovat aloittaneet tehtävissään (HäSa 12.12.2021).

Hamk on tässä yksi edelläkävijöistä Suomen korkeakoulujen joukossa: vastaavaa toimintaa on aiemmin ollut ainoastaan Oulun yliopistossa

Hyvinvointituutorit ovat itsekin opiskelijoita, jotka ideoivat nyt tapoja selättää opiskelijoiden yksinäisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti he, jotka ovat opiskelleet lähes koko tähänastiset amk-opintonsa koronan vuoksi etänä.

Opiskelijoiden hätähuuto on otettava vakavasti. Nuorten ihmisten masennus- ja ahdistusoireet opiskeluaikana voivat pahimmillaan heijastua niin, että opiskelut vaikeutuvat ja työhön pääsy estyy jopa kokonaan.

Opiskelijoita ei saa unohtaa myöskään inhimillisesti ajateltuna. He ovat yhteiskunnan tulevaisuuden tekijöitä.