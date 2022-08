Elokuun alku tarkoittaa monelle loman loppua. Edessä on paluu töihin ja orientoituminen arjen rutiineihin. Jos työpaikan oven kynnys tuntuu korkealta, asiaa ei pidä säikähtää. Päinvastoin se tarkoittaa sitä, että loma on täyttänyt tehtävänsä ja työkuvioista irrottautuminen on sujunut kuten pitääkin. Loman tarkoitushan on nimenomaan pään tyhjentäminen työasioista. Monelle vapaa-aika tarkoittaa myös fyysistä lepoa etenkin niissä...