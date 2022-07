Pääkirjoitus 13.7.2022: Aika syventää ylivelkaantuneiden ongelmia – Kanta-Hämeeseen tarvitaan lisää talousneuvontaa

Talous- ja velkaneuvonnalle riittää Kanta-Hämeessä kysyntää (HäSa 12.7.). Paikallisen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Pasi Heusala kertoi haastattelussa, että yhteyttä on otettu muun muassa tilanteissa, joissa rahaa ei ole ollut auton tankkaamiseen töihin pääsemiseksi. Lisäksi ihmiset ovat jättäneet hankkimatta tarvitsemiaan lääkkeitä, että ovat voineet ostaa ruokaa. Inflaatio on iskenyt kovalla kädellä.

Oma lukunsa ovat pienyrittäjät. Menneinä viikkoina on kerrottu erilaisia koronatukia saaneista, mutta pienyrittäjät jäivät näissä jaoissa usein nuolemaan näppejään. Pienyrittäjistä moni turvautui korona-aikana kulutusluottoihin. Nyt on tullut maksun aika.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvussa. Taustalla on monilla tuloihin nähden suuri asuntolaina, joka on elämäntilanteen muuttuessa tullut riippakiveksi.

Kanta-Häme on kerrasta toiseen maakuntien kyseenalaisessa kärkipäässä, kun Suomen Asiakastieto kertoo maksuhäiriöisten määristä. V iime vuoden syyskuun lopussa merkintä oli 8,7 prosentilla kantahämäläisistä. Suhteellisesti enemmän maksuhäiriöitä on vain naapurimaakunnassa Päijät-Hämeessä, joka niin ikään “menestyy” tässä tilastossa kerrasta toiseen.

Kynnys hakea apua ajoissa on turhan korkealla, mutta pahin pullonkaula on siltikin avun saamisessa. Kanta-Hämeessä talousneuvontaan on käytettävissä 15 prosenttia Pasi Heusalan työajasta, mikä on suorastaan naurettavan vähän.

Uutta apua voi kuitenkin olla tarjolla. Riihimäelle ollaan perustamassa matalan kynnyksen palveluna talousneuvolaa, jossa yhteistyökumppanina on seurakunta.

Hämeenlinnassa vastaavan perustaminen ei ole näköpiirissä, koska vapaaehtoistoimintaan ei ole löytynyt samanlaista intoa kuin Riihimäellä.

Tämä on iso puute. Mitä aiemmin tilanteeseen päästään kiinni, sitä helpommin se olisi vielä korjattavissa. Ylivelkaantumisessa aika syventää ongelmia.

Oman helpotuksensa voi tuoda heinäkuun alussa voimaan tullut uusi laki, jossa velkajärjestelyyn on mahdollista päästä aiemmin kuin ennen, jo 12 kuukauden työttömyyden jälkeen aiemman 18 kuukauden sijasta. Velkajärjestelyohjelma on nyt mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa aiemman viiden sijasta.

Moni velallinen on ilmeisesti viivästyttänyt hakeutumistaan velkajärjestelyyn, jotta saa uuden lain mukaiset ehdot. Se tietänee talous- ja velkaneuvojille kiireistä syksyä.