Pääkirjoitus 14.7.2022: Kahvia kuluu kisakatsomossa valvoessa, toivottavasti saa kiehauttaa mitalikahvitkin

Kuluvaa suvea voi kutsua yleisurheilun superkesäksi, kun tarjolla on suomalaisillekin kahdet arvokilpailut. Niistä ensimmäiset, Yhdysvaltain Eugenessa järjestettävät MM-kisat, alkavat perjantai-iltana Suomen aikaa. Viimeiset mitalit ratkotaan varhain maanantaiaamuna 25.7.

Pieni erikoisuus on, että y leisurheilun maailmanmestaruuksista kilpaillaan vasta nyt ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa. Suomikin on sentään saanut isännöidä tapahtumaa kahdesti, historian ensimmäisiä MM-kisoja vuonna 1983 sekä 2005.

Vaikka kansainvälisellä mittapuulla suomalaisen yleisurheilun suuruuden päivät ovat takana päin, sinivalkoisille riittää Eugenessa seurattavaa. Kisoihin lähtee Suomesta peräti 36 urheilijan joukkue.

Epäilemättä suurimman osan kohdalla rupeama jää karsin na n tai alkuerän mittaiseksi. Puheet kisaturisteista nostanevat päätään, mutta on hyvä muistaa, että jokainen on ansainnut paikkansa tulosrajan rikkomisen tai ranking – pisteiden perusteella. Heidän oikeuttaan osallistua on vaikea kyseenalaistaa.

Suomella on MM-kisoissa käytännössä vain yksi mitalitoivo, kesäkuussa ennätyksensä liki 90-metriseksi räväyttäny t keihäänheittäjä Oliver Helander. Keihäänheitto on useissa arvokisoissa pitänyt Suomen mitalikannassa. Mikään ei ole kuitenkaan varmaa: lajin arvaamattomuus on hyvin tiedossa , alkaen jo tunnetusti henkisesti vaikeasta karsintakilpailusta.

Suomalaisten urheilijoiden mitalimahdollisuudet kohenevat hieman elokuussa, kun 15.–21.8. kilpaillaan EM-kisoissa Münchenissä.

Arvokisojen väliset viikot ovat kuitenkin kriittisiä. Eugenen-matka vaatii palautumisen aikaerosta, ja suomalaisen lajikerman odotetaan esiintyvän myös Kalevan kisoissa Joensuussa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Levon ja kuormituksen järkevä jakautuminen on mietittävä tarkoin, että EM- Münchenistä on saatavissa kullekin urheilijalle paras mahdollinen tulos.

Suomalaiset ovat yhä yleisurheilukansaa. Tulevat arvokisat sekä kotimaan kilpailut liimaavat valtavan määrän meikäläisiä television ääreen, vaikka aikaeron vuoksi Yhdysvaltain hankalat tv-ajat ovatkin pieni rajoite. Moni ottanee kofeiinin avuksi valvomiseen, mutta t oivottavasti mitalikahvien kin keittoon päästään.

Myös tuore menestys nuorten kisoissa kertoo, että Suomesta on odotettavissa kelvollisia arvokisakävijöitä tulevaisuudessakin, vaikka matka aikuisten huipulle onkin vielä pitkä ja työntäyteinen.