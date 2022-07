Pääkirjoitus 15.7.2022: Inflaatio iskee kansalaisten ostovoimaan – Tukitoimet pitää kohdentaa niitä eniten tarvitseville

Vuosia kestänyt alhainen inflaatio ei tullut jäädäkseen. Koronapandemia aiheutti jo vaihtelua kuluttajahintoihin, ja inflaatiota nopeuttivat eritoten energian hintojen nousu ja erilaiset tuotantokapeikot. Korona-ajan mittavan elvytyksen päälle iski sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä sitä seuranneet pakotteet. Inflaatio karkasi laukalle.

Suomen inflaatio ylsi kesäkuussa jo 7,8 prosenttiin. Nousua oli kuukaudessa 0,8 prosenttiyksikköä. Viimeksi samanlaisissa lukemissa olimme 38 vuotta sitten.

Inflaation kipuaminen ei näytä tähän vielä pysähtyvän.

Hintojen laaja-alaista nousua on kirittänyt etenkin energiatuotteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen. Puolen vuoden nousutahti hakee vertaistaan.

Suuret muutokset energian ja raaka-aineiden hinnoissa ovat välittyneet myös muiden tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Vähävaraiselle kuluttajalle on laiha lohtu, että Luonnonvarakeskuksen mukaan ruoka on Suomessa kohtuuedullista, jos verot jätetään huomioimatta. Vähävaraisilla kuluu ruokaan isompi osa tuloista kuin hyvätuloisilla. He joutuvat tinkimään ruoan laadusta.

Kauppaan ja töihin on yleensä myös ajettava autolla, jonka polttoaineen hinta on kallistunut kymmeniä prosentteja. Samalla myös sähkön ja rakennustarvikkeiden korkea hinta kurittaa kotitalouksia.

Välttämättömistä menoista on vaikea tinkiä.

Asuntolainaa ottaneet eivät viime vuosina kantaneet huolta varoitteluista, että nollakorkotaso ei kestä ikuisesti. Nyt huoli on realisoitunut .

Korkojen nousu vähentää myös investointeja.

Inflaatio heikentää niin palkansaajien kuin eläkeläistenkin ostovoimaa, kun samalla rahalla saa entistä vähemmän. Paineet seuraaville palkkaneuvottelukierroksille ovat kasvamassa. Hintojen ja palkkojen nousun kiihtyvää noidankehää pitää välttää.

Tavoiteltuna inflaatiotasona voi pitää kahta prosenttia. Nollan tuntumassa kun väijyy lamantekijä, deflaatio.

Inflaatiotahti laantunee vasta vuoden lopulla ja ensi vuonna, mutta tuskin palaa alhaiselle tasolle. Nopeaa ratkaisua ei valitettavasti ole tiedossa.

Valtiovalta joutuu vielä puimaan lisäkeinoja kansalaisten ahdingon helpottamiseksi, vaikka finanssipolitiikassa tulisi pidättäytyä uusista kokonaiskysyntää kasvattavista toimista. Tukitoimet pitää kohdentaa niitä eniten tarvitseville.

Rahapolitiikassa on kaasun sijaan painettava jarrua.