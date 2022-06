Pääkirjoitus 16.6.2022: Luonnollinen poistuma on köykäinen selitys - Puolueiden pitäisi tutkia paremmin itseään, mikä mättää, kun toiminta ei kiinnosta

Eduskuntapuolueet kärsivät siitä, mistä useat muutkin järjestöt ja yhdistykset. Jäsenet vanhenevat ja kuolevat eikä uusia tulijoita ole. Uutissuomalainen selvitti, että puolueilla on jäseniä enää alle 200 000. Eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä onkin vähentynyt reilussa vuodessa 11 prosentilla. Ainoastaan perussuomalaiset, vihreät ja Liike Nyt kertoivat jäsenmääränsä kasvaneen. Puolueista keskustan jäsenmäärä on suurin. Viime aikoina vaaleja on ollut...

