Pääkirjoitus 18.7.2022: Oma harkinta on rajoituksia parempi

Ennen aluevaaleja käytiin vilkasta keskustelua siitä, onko demokratian kannalta oikein, että sama henkilö eli kansanedustaja istuu eduskunnassa, kunnanvaltuustossa, ja myös hyvinvointialueen päättäjänä aluevaltuustossa. Pohdintaa aiheutti sekin, miten monta luottamustehtävää yksi henkilö ehtii hoitaa.

Useat kansanedustajat sanoivat, etteivät halua periaatteellista rajoitusta, mutta toisaalta he kritisoivat ajatusta monen tehtävän hoitamisesta. Osa kansanedustajista toivoi, että aluevaltuustoihin valittujen tulisi luopua kunnanvaltuutetun tehtävistä.

Moni kansanedustaja oli ehdolla aluevaaleissa. He olivat keräämässä puolueelleen ääniä ja kokivat, että ensimmäisellä kaudella tarvitaan henkilöitä, jotka tuntevat hyvin sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Mielenkiintoista aluevaaleissa oli se, että monella alueella paikalliset sotealan asiantuntijat ja työntekijät keräsivät suuremman äänipotin kuin kansanedustajat.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) palasi hiljattain kansanedustajien usealla tuolilla istumiseen Ylen haastattelussa. Skinnarin mukaan Suomessa tulisi pohtia ”Ruotsin mallin” käyttöönottoa. Poliitikon tulisi valita selkeästi kansanedustajan työ tai paikallispolitiikka puhumattakaan aluevaaleista ja maakuntatason työstä. Skinnarin mielestä Suomessa pitäisi käydä keskustelua siitä, tulisiko kansanedustajien luottamuspaikkojen määrää rajata.

Perinteisesti kansanedustaja on istunut kunnanvaltuustossa. Tämä on ollut perusteltua. Kansanedustaja on nähnyt, mitä paikallistasolla tapahtuu ja mikä kuntien tilanne on. Kansanedustaja on myös tuonut tietoa valtuustoon ja nyt aluevaltuustoon.

Ylen tuore kysely osoittaa, että perinteinen yhtälö on toiminut hyvin. Suuri osa Hämeen vaalipiirin kansanedustajista on ehtinyt istua ahkerasti myös valtuuston kokouksissa. Seitsemän kansanedustajaa on istunut jokaisessa valtuuston kokouksessa.

Eniten poissaloja on kertynyt Lahden valtuustossa istuvalle Skinnarille. Tämä on ymmärrettävää, sillä ministeri Skinnari matkustaa paljon ja hänellä on lukuisia valtakunnallisia tehtäviä. Kiireidensä takia hän ei ollut ehdolla aluevaaleissa.

Olisiko syytä luottaa rajoitusten sijaan kansanedustajan omaan harkintaan ? Kansanedustajan valtakunnallisten luottamustehtävien määrä ratkaisee, onko hänellä aikaa istua alue- ja paikallistason valtuustoissa. Jos rajoitusten tielle mennään, kompromissina voisi olla se, että kansanedustaja voi olla kahdessa paikassa kolmesta.