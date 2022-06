Pääkirjoitus 19.6.2022: Liian moni joutuu pelkäämään kotonaan – Puuttumiskynnystä on saatava matalammaksi

Joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on kokenut parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Tilastokeskuksen väestökyselyn ennakkotulokset (HäSa 16.6.) vetävät vakavaksi.

Koronavuodet pakottivat ihmiset entistä enemmän koteihinsa neljän seinän sisään, ja se näyttää valitettavasti pahentaneen tilannetta. Vuosi 2020 toi lähisuhdeväkivaltaan hakeneiden määrään piikin. Heitä oli tuolloin 12 000. Viime vuonnakin määrä ylitti 10 000:n rajan.

Valitettavasti tilastoissa näkyy vain jäävuoren huippu. Kynnys hakea apua parisuhdeväkivaltaan on tunnetusti erittäin korkea. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton asiakkaat ovat kärsineet iskuista kotonaan keskimäärin useita vuosia ennen kuin ovat ottaneet yhteyttä liittoon.

Perheväkivaltaan liittyvä stigma on edelleen vahva. Moni yrittää pitää mieluummin kulisseja pystyssä viimeiseen asti kuin myöntää ongelmat, vaikka ulkopuolisen avun hakeminen auttaisi koko perhettä: sekä väkivallan uhria että väkivaltaista puolisoa. Entistä kriittisemmästä avuntarpeesta puhutaan, jos perheeseen kuuluu myös lapsia.

Lähisuhdeväkivalta näyttää valitettavasti ylittävän sukupolvet. Ensi- ja turvakotien liitto käynnisti juuri Ihana seurustelu -kampanjan sosiaalisen median Tiktok-palvelussa. Liiton mukaan monelle nuorelle voi olla epäselvää, millainen käytös seurustelusuhteessa on hyväksyttävää, ja esimerkiksi mustasukkaista käytöstä saatetaan pitää rakkautena.

Kun liitto selvitti nuorten kohtaamaa seurusteluväkivaltaa ennen koronaa vuonna 2019, verkkokyselyyn vastanneista nuorista peräti kolme neljästä kertoi kokeneensa väkivaltaa seurustelusuhteessa.

Valtaosa oli myös kokenut haukkumista ja nimittelyä sekä yli puolet pelottelua ja pakottamista tai painostamista johonkin sellaiseen, mitä ei olisi halunnut tehdä. Tämä koski myös seksuaalisia tekoja. Eron jälkeinen vainoaminen on valitettavasti tuttu ilmiö myös nuorille.

Parisuhdeväkivalta tuntuu olevan ikuisuusaihe, joka on esillä julkisuudessa, mutta joka silti luonteensa vuoksi jää edelleen liian usein piiloon koteihin. Ulkopuolisten puuttumiskynnys on korkea: vaikka epäilisi ystävänsä tai sukulaisensa kärsivän lähisuhde väkivallasta, asian puheeksi ottaminen on vaikeaa.

Tätä kynnystä on kuitenkin saatava matalammaksi. Kodin pitäisi olla kaikille maailman turvallisin paikka.