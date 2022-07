Pääkirjoitus 2.7.2022: Helteet tulisi huomioida rakentamisessa

Toiset nauttivat, toiset kärsivät. Juhannuksesta asti Suomessa on ollut hellettä, aurinkoista ja poikkeuksellisen kuivaa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli suurimmassa osassa maata 1–2,5 astetta tavanomaista lämpimämpi.

Hellettä oli kesäkuussa yhteensä seitsemänä päivänä, kun tyypillisesti kesäkuussa saadaan kahdeksan hellepäivää.

Kuukauden keskilämpötila vaihteli maan eteläosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 11 asteeseen.

Juhannuksesta alkanut lämpöaalto on lämmittänyt järvivedet uimakelpoiseksi. Kuluneella viikolla uimarannoilla on ollut ruuhkaa, kun ihmiset ovat käyneet järvissä paitsi rentoutumassa myös viilentymässä. Hämeenlinnassa esimerkiksi Ahveniston uimarannalla parkkipaikka on pullistellut, kun kävijöitä on ollut niin paljon.

Kaikki eivät kuitenkaan nauti hellelukemista. Erityisesti vanhukset ja pienet lapset saattavat kärsiä. Esimerkiksi läheskään kaikissa päiväkodeissa tai vanhusten asunnoissa tai hoitolaitoksissa ei ole asianmukaista, viilentävää ilmastointia.

Erityispiirteet pitäisikin ottaa huomioon jo uusia päiväkoteja ja hoitolaitoksia rakennettaessa. Viilennykseen tulisi olla mahdollisuus.

Samoin kuin lasten leikkipaikoilla ja päiväkotien pihoilla tulisi olla puustoa antamassa varjopaikkoja.

Moni vanhus asuu kerrostalokodissa, jossa läpivetoa ei saa ja huoneiden lämpötila voi helteillä kohota huomattavan korkeaksi.

Huomiota tulisikin kiinnittää riittävään juomiseen ja nesteytykseen sekä kivennäisaineiden saantiin.

Vähemmälle huomiolle jää usein työntekijöiden hyvinvointi. Esimerkiksi lämpimällä säällä sairaaloissa ja hoivakodeissa työskennellään edelleen maskit kasvoilla. Näillä helteillä se on varsin raskasta. Puhumattakaan työpaikoista, joissa fyysistä työtä tehdään suorassa auringonpaisteessa.

Hämeenlinnassa käynnissä on Weekend-festivaali isolla nurmikentällä Kantolassa.

Alustavien tietojen perusteella puuttomalle alueelle oli varattu ainoastaan yksi vesipiste kävijöitä varten. Muuten vettä saa ostettua alueen myyntipisteistä.

Kun tiedossa on kuuma viikonloppu, pitäisi ilmaista vettä olla tarjolla jo ihan turvallisuussyistä. Näin ennalta ehkäistään lämpimästä säästä johtuvia terveyshaittoja, kuten päänsärkyä, sekavuutta, lämpöuupumusta ja lämpöhalvauksia.