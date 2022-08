Aika lasten kanssa on sijoitus tulevaan – Lapset ovat pieniä vain viivähtävän hetken

Suomalainen tasa-arvo eteni taas yhden askeleen, kun pitkään valmisteltu perhevapaauudistus tuli voimaan maanantaina.

Uudistus tarjoaa isille aikaisempaa paremman mahdollisuuden perhevapaisiin. Se tarkoittaa heille enemmän aikaa lastensa kanssa, mikä on ehdottomasti oikea tavoite. Siihen kannattaa panostaa.

Tarkoitus on jakaa myös vanhemmuuden kustannuksia tasaisemmin suomalaisessa työelämässä. Ne ovat kaatuneet tähän asti paljolti naisvaltaisten alojen niskaan. Jakolasku on vielä toistaiseksi kesken merkittäviltä osin.

Vanhempainvapaiden palkalliset osuudet pitää sopia työehtosopimustasolla. Yksityisten alojen palkansaajaliitot ovat varoittaneet uudistuksen vielä mahdollisesti jopa vesittyvän. Työnantajat ovat puolestaan pitäneet uudistusta liian kalliina.

Lopultakin raha ja talous sekä työllisyys sanelevat perheiden päätöksiä periaatteellisen perhevapaiden “tasajaon” jälkeenkin. Kun periaatteet ja todellisuus ovat ristiriidassa, todellisuus tuppaa voittamaan.

Ratkaisun avaimet annetaan nyt suomalaisille isille, eli uudessa laissa: “ei synnyttäville vanhemmille”. Miten he uusiin mahdollisuuksiinsa tarttuvat? Tähän asti he ovat käyttäneet vanhempainrahapäiviään paljon laiskemmin kuin isät muissa Pohjoismaissa. Nyt on uuden vastuunkannon aika, ei vain toimeentulosta, vaan myös laajasti perheiden hyvinvoinnista.

Lapset ovat pieniä vain viivähtävän hetken ja tarvitsevat silloin vanhempiaan osana turvallista kasvuympäristöään. Varhaislapsuudessa luodaan pohja koko myöhemmälle elämälle.

Vanhemmilla on uudistuksen onnistuessa toivottavasti aikaisempaa parempi mahdollisuus elää lastensa kanssa perheenä ilman jatkuvia paineita ja suorittamisen pakkoa. Se kantaa hyvin monin tavoin hedelmää suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomi tarvitsee lisää lapsia ja edelleen myös avoimempaa suhtautumista vanhemmuuteen. Uudessa laissa vanhempia eri erotella sukupuolen mukaan, eikä enää puhuta äitiys- tai isyysvapaasta, vaan perhevapaista.

Muutokset suhtautumisessa perhe-elämään eivät tapahdu yhdessä yössä. Asenteiden muuttuminen vie aikansa. Miesten osallistuminen lastenhoitoon, niin hämmästyttävältä kuin se vuonna 2022 kuulostaakin, on edelleenkin nuorta perua. Vasta 1970-luvun lopulla nykyiset isoisät saivat pitää 12 päivää isyyslomaa, joka vieläpä lyhensi äitiysvapaata.