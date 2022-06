Pääkirjoitus 20.6.2022: Moni odottaa lammilaisen ratkaisua

Ensi kevään eduskuntavaalien yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä koskee kokoomuksen Kalle Jokisen ehdokkuutta. Hänen ratkaisunsa vaikuttaa merkittävästi kokoomuksen ehdokasasetteluun ja menestykseen Hämeen vaalipiirissä. Jokinen muutti kesken vaalikauden Päijät-Hämeen puolelta Orimattilasta synnyinpitäjäänsä Lammille. Näin hän olisi nyt Hämeenlinnan seudulle vahva kokoomusehdokas.

Jokinen on saanut paljon aikaan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana ja kokoomuksen eduskuntaryhmän vetäjänä. Oppositiossa istuminen on turhauttanut toiminnan miestä. Jokinen todennäköisesti pohtii, onko hänellä mahdollisuuksia päästä ministeriksi puoluegallupien ylivoimaisessa kärjessä viilettävän Petteri Orpon (kok.) hallitukseen. Jokinen kuuluu Orpon sisäpiiriin, mutta ministeriksi pääseminen on monen mutkan takana.

Jokista tarvitaan, jos kokoomus mielii saada Hämeen vaalipiiristä neljännen paikan. Jos Jokinen ei asetu ehdokkaaksi, kokoomuksen neljäs kansanedustaja jäänee haaveeksi. Loppilainen Timo Heinonen ja forssalainen Sanni Grahn-Laasonen uusivat todennäköisesti paikkansa. He voivat hyvinkin olla mukana ministerispekulaatioissa.

Hämeen vaalipiiri on ollut SDP:n vahvaa aluetta. SDP:ssä suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, asettuuko ministerinä useissa hallituksissa toiminut ja Hämeen ääniharavana ollut hämeenlinnalainen Johannes Koskinen vielä ehdokkaaksi. Todennäköisesti Koskinen ja muut demarien kansanedustajat, Tarja Filatov, Ville Skinnari ja Mika Kari, asettuvat ehdolle. Istuvaa nelikkoa on vaikea ohittaa.

Vihreät avasivat ehdokaspelin jo ennen vappua nimeämällä ehdokkaakseen hämeenlinnalaisen Mirka Soinikosken. Hän lähtee vaaleihin puolustamaan paikkaansa puolueensa ainoana kansanedustajana vaalipiirissään. Näin tekevät myös riihimäkeläiset Päivi Räsänen (kd.) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Rökäletappion kokenut keskusta sai viime vaaleissa vain yhden kansanedustajan Hämeestä. Hilkka Kemppi pudotti konkariedustaja Juha Rehulan, mikä on rohkaiseva esimerkki uusille ehdokkaille. Pieneltä paikkakunnaltakin voi nousta.

Perussuomalaisten Jari Ronkainen Hollolasta on saanut nostetta puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana. Hämeenlinnan Lulu Ranne on saanut paljon julkisuutta ensimmäisen kauden kansanedustajaksi.