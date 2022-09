Pääkirjoitus 24.9.2022: Venäläisten porttikiellolle jo kova paine

Alati voimistuvat vaatimukset myös Suomen rajan sulkemiseksi venäläisiltä matkailijoilta ovat saattaneet Sanna Marinin (sd.) hallituksen jo varsin piinalliseen tilanteeseen.

Marin itse on toki ilmaissut puoltavan kantansa jo moneen otteeseen. Hän on paheksunut Euroopan parlamenttia myöten, kuinka väärin on antaa tavallisten venäläisten lomailla lännessä samaan aikaan, kun maan armeija tappaa viattomia ihmisiä Ukrainassa. Teoiksi pääministerin kovat puheet ovat silti muuttuneet kovin verkkaisesti, mistä oppositio on ryöpyttänyt hallitusta toistuvasti.

Viimeksi torstain kyselytunnilla Marinilta tivattiin, milloin hallitus seuraa Baltian maiden ja Puolan esimerkkiä ja antaa porttikiellon yhteisen rajanaapurimme turisteille. Marinin puolustautui korostamalla, ettei hallitus ole jäänyt vain seuraamaan tilannetta tumput suorana päätettyään jo elokuussa rajoittaa tuntuvasti viisumien määrää. Nyt Marin kertoi kiirehtivänsä viranomaisilta uutta riskiarviota tilanteessa, jossa Venäjä julisti osittaisen liikekannallepanon ja pitää jo koko länttä vihollisenaan.

Hallituksen tahto on Marinin mukaan selvä, mutta sen toteuttaminen on mutkikkaampi kysymys, sillä oikeusvaltiossa kaiken on tapahduttava laillisesti. On vain ja ainoastaan vastuuviranomaisten tehtävä arvioida, millaisen turvallisuusuhan rajamme ylittävät yksittäiset venäläisturistit saattavat aiheuttaa. Toistaiseksi Suojelupoliisi on arvioinut uhan olemattomaksi, ja siihen on ollut hallituksen tyytyminen, sillä ministerit eivät voi vaatia lausuntoja mittatilaustyönä, vaikka poliittiset paineet kävisivät ylivoimaisiksi.

Toki Venäjän entisestään koventuneet otteet tuottavat oikeudelliseen arviointiin uusia näkökulmia, ja ne on oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan perusteltua ottaa huomioon riskejä puntaroitaessa. Tuoreista aineksista pystytään kaiken järjen mukaan muovailemaan lopputulos, joka noudattelee päättäjien ja kansalaisten suuren enemmistön ilmeistä tahtoa lainsäädännön mahdollistamalla tavalla.

Turistiviisumien epääminen olisi kouriintuntuva tapa tehdä tavallisille venäläisille selväksi, mitä mieltä Suomessa ollaan Venäjän rikollisesta hyökkäyssodasta. Asia erikseen voivat olla esimerkiksi perheenjäsenet ja valtakoneiston vainoamat aktivistit. Yksi kiperimmistä kysymyksistä kuuluu, pitäisikö samaan joukkoon lukea myös liikekannallepanoa pakenevat venäläismiehet, joita nyt näyttää saapuvan maahamme kasvavin määrin.