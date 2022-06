Perjantaina alkavan Weekend-festivalin ympärillä huhumylly kasvaa kasvamistaan.Tilanne alkoi, kun festivaali tiedotti Facebook-sivullaan, ettei pääesiintyjä Post Malone tulekaan vieraaksi.

Sen jälkeen keikan peruuntumista on selitelty monella tapaa. Viimeisin liittyy siihen, ettei Venäjältä saada vuokrattua sellaista kalustoa kuin artisti edellyttää.

Näitä väitteitä festivaaleilta lipun ostaneet eivät ole nielleet. Somemyrsky onkin ollut niin kova, että järjestäjä muun muassa sulki kommentointimahdollisuuden omilla verkkosivuillaan.

Lipunmyynti ei ole myöskään vetänyt odotetun kaltaisesti, koska festivaaleille myytiin seitsemää lippua yhden hinnalla . Tämä ei lämmitä yleisöä, joka on maksanut ennakkoon ostetuistaan lipuistaan maltaita verrattuna käynnissä olevaan tarjoukseen.

Hämeenlinnassa on oltu ihmeissään. Kyseessä on vuosia Weekend-festivaalia järjestänyt organisaatio, mutta esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki ei ole vieläkään voinut myöntää liikennelupia, koska paperiasiat eivät ole olleet kunnossa .

Yleensä lupa-asiat ovat kunnossa jo vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Kyseessä ei ole siis normaali käytäntö.

Myönteistä on, että festivaali aiotaan järjestää. Sellainen kuhina Kantolan tapahtumapuistossa on ollut koko tämän viikon. Tapahtumateltat nousevat ja liikennejärjestelyjä on jo alueella suitsittu.

Hämeenlinnalle tapahtuma on enemmän kuin tärkeä. Sitä puhuttiin kaupunkiin vuosia ja se on ensimmäinen monipäiväinen festivaali Kantolan tapahtumapuistossa.

Linnan Kehitys viittasi tähän kolmennesvuosiraportissaan kaupunginhallitukselle:

“Merkittävimmät asiat ja näkymät yhtiön toiminnan ja talouden kannalta”: “Kaupunkimarkkinoinnin osalta on varauduttu vilkkaaseen kotimaan matkailukesään valmistelemalla kesän kampanjointia, jotta varmistetaan Hämeenlinnan saavutettavuus eri kanavissa. Tapahtumia Hämeenlinnassa on tulevana kesänä ennätysmäärä, suurimpana Weekend-festivaali heinäkuun alussa.”

Weekendin merkitystä ei voi väheksyä. Se on iso asia ja sen vuoksi myös olisi toivottavaa, että festivaali onnistuisi mahdollisimman hyvin ja mielikuva siitä olisi niin kävijöiden ja kaupunkilaistenkin silmissä hyvä. Ennakkouutisten perusteella kaikki ei ole mennyt ihan putkeen. Onneksi on vielä pari päivää aikaa.